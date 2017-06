Witz über Anschlag auf Donald Trump Johnny Depp sagt Sorry

Er habe die Leute doch nur amüsieren wollen: Hollywood-Star Johnny Depp hat sich für einen Witz über einen Mordanschlag auf US-Präsident Donald Trump entschuldigt. Seine Bemerkungen seien "nicht so herübergekommen, wie ich das wollte", bedauerte Depp in einer Erklärung. Er entschuldige sich für "den schlechten Witz, den ich gestern Abend über Präsident Trump gemacht habe". Das sei geschmacklos gewesen.

Depp hatte vor einer johlenden Menge beim Glastonbury-Kulturfestival in England gesagt: "Wann war das letzte Mal, das ein Schauspieler einen Präsidenten umgebracht hat? (...) Es ist eine Weile her, und vielleicht ist es an der Zeit."

Der 54-Jährige spielte damit offenbar auf die Ermordung von Abraham Lincoln an. Der US-Präsident war 1865 in einem Theater in Washington von dem Schauspieler John Wilkes Booth erschossen worden. Zum Abschluss seines Trump-Witzes sagte der 54-Jährige vor den rund 1500 Zuschauern: "Ich will klarstellen, ich bin kein Schauspieler. Ich lüge, um meinen Lebensunterhalt zu bestreiten."

"Ich denke, er braucht Hilfe"

Seinen Witz eingeleitet hatte Depp mit den Worten: "Übrigens, dies wird in der Presse landen. Es wird schrecklich sein" - womit er den Medienwirbel über seine Bemerkungen vorhersagte. In seinen insgesamt wirr wirkenden Äußerungen sagte Depp über Trump auch: "Ich denke, er braucht Hilfe, und es gibt viele wunderbare dunkle, dunkle Orte, an die er sich begeben könnte."

In seiner späteren Entschuldigung betonte der Schauspieler, er habe "nichts Böses" im Sinn gehabt. Vielmehr habe er nur versucht, lustig zu sein. Seine Absicht sei es nicht gewesen, "irgendjemandem zu schaden".

In den vergangenen Monaten hatten bereits andere Größen der US-Entertainmentbranche mit provokanten Äußerungen über Trump für Aufsehen gesorgt. Popstar Madonna sagte bei der Großdemo in Washington am Tag nach Trumps Vereidigung im Januar, sie wolle "das Weiße Haus in die Luft jagen". Die Komikerin Kathy Griffin verlor später mehrere Aufträge, weil sie auf einem Foto eine Maske hielt, die wie Trumps abgeschnittener Kopf aussah.

Der Sprecher des Weißen Hauses, Sean Spicer, sagte in Washington, der Mangel an Empörung über Depps Äußerung und ähnliche Bemerkungen von Prominenten sei beunruhigend. Der Präsident habe deutlich gemacht, dass alle Formen von Gewalt verurteilt werden sollten.

Nur wenig späte besuchte übrigens Al Baldasaro das Weiße Haus, ein Wahlkampfberater Trumps. Baldasaro hatte im August 2016 gefordert, Hillary Clinton müsse "wegen Landesverrats erschossen werden".