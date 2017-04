Johnny Depp vs. Ex-Management "Es ist mein Geld"

Der Streit zwischen Johnny Depp und seinem Ex-Management mutiert zur Schlammschlacht. Depp wirft seinen früheren Beratern Missmanagement seiner finanziellen Angelegenheiten vor. Die wiederum sagen, der Schauspieler habe Vertragsbruch begangen.

Nun hat sich Depp erstmals öffentlich zum Thema geäußert. Dem "Wall Street Journal" sagte er: "Wieso haben sie mich nicht als Kunden fallengelassen, wenn ich so außer Kontrolle war?" Er habe lange und hart gearbeitet. Dabei habe er sich auf Leute verlassen, die ihn im Stich gelassen hätten.

Ganz abgesehen davon könne er mit seinen Einkünften machen, was er wolle, es sei schließlich sein Geld. "Wenn ich 15.000 Wattebäuschchen am Tag kaufen will, ist das meine Sache."

Rund 650 Millionen Dollar soll Depp bislang in seiner Karriere verdient haben. 17 Jahre lang - von 1999 bis 2016 - überließ er seine finanziellen Angelegenheiten der Firma The Management Group (TMG). Von ihr will er wegen Betruges 25 Millionen Dollar haben.

TMG verlangt 560.000 Dollar Honorar und die Rückzahlung eines Kredits von 4,2 Millionen Dollar. Die Firma nennt Depp einen Gewohnheitslügner und macht einen mehr als extravaganten Lebenswandel für seine finanzielle Misere verantwortlich: Der Schauspieler sei an jeder Entscheidung beteiligt gewesen, hieß es in einer Mitteilung. Wiederholt habe Depp Warnungen über Prasserei ignoriert - der Schauspieler habe schlicht zu hohe Lebenshaltungskosten gehabt.

Depp soll Millionen Dollar für eine Jacht, einen Privatjet, Dutzende Luxusautos und Kunstwerke ausgegeben haben. Für zehn Millionen Dollar pro Jahr soll er insgesamt 40 Leute beschäftigt haben. Die Rechnung für Wein soll sich auf 30.000 Dollar pro Monat belaufen haben. 75 Millionen Dollar soll er für Immobilien ausgegeben haben, darunter ein französisches Chateau und eine Inselkette auf den Bahamas. Depp hat nach eigenen Angaben zudem fünf Millionen Dollar für eine Kanone bezahlt, mit der die Asche seines Freundes Hunter S. Thompson verschossen wurde.

Im Rechtsstreit mit TMG gibt es laut Depp einen Zeugen, dessen Aussage das Missmanagement belegt. TMG will verhindern, dass diese in den Prozess eingeführt wird - es handle sich um einen vor sieben Jahren entlassenen Ex-Mitarbeiter, der sich an der Firma rächen wolle.