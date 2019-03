Das Comeback der Woche...

... feierten die Jonas Brothers. Sie treten in ihrem ersten Musikvideo nach sechs Jahren mit ihren Partnerinnen auf. Der Clip zum Popsong "Sucker", den die drei Brüder jetzt veröffentlichten, spielt in einer riesigen Villa. Dort himmeln Kevin, Joe und Nick ihre Angebeteten an: Bollywood-Star Priyanka Chopra (Frau von Nick), "Game of Thrones"-Schauspielerin Sophia Turner (Verlobte von Joe) und TV-Sternchen Danielle Jonas (Frau von Kevin).

Die ehemalige Teenie-Band hatte einen Tag zuvor ihr Comeback angekündigt. "Wir sind zurück", twitterten die drei Jonas-Brüder. Diese gründeten die Gruppe 2005. In Deutschland bekannt wurde sie auch durch den Disney-Fernsehfilm "Camp Rock", in dem sie neben Sängerin Demi Lovato vor der Kamera stand. 2013 sagten die US-Amerikaner ihre Tour kurzfristig ab und gaben kurze Zeit später ihre Trennung bekannt.

Die Schelme der Woche...

... sind Lady Gaga und Bradley Cooper. Die hatten mit ihrer gemeinsamen Performance bei den Oscars reichlich Gerüchte über eine Affäre ausgelöst. Darauf in der Talkshow von Jimmy Kimmel angesprochen, verdrehte die Sängerin nun die Augen und sagte: "Social Media ist die Toilette des Internets."

"Ja, die Leute haben Liebe gesehen", sagte Lady Gaga. "Aber stellt euch vor, genau das wollten wir euch sehen lassen." Die ganze Woche sei hart an der Performance gearbeitet worden: "Ich bin eine Künstlerin. Ich nehme an, wir haben einen guten Job gemacht. Wir haben euch reingelegt."

"Die Leute haben Liebe gesehen" Oha, was geht denn da? Seit ihrer gemeinsamen Performance bei den diesjährigen Oscars gibt es Gerüchte über eine Affäre zwischen der Sängerin Lady Gaga und dem Schauspieler Bradley Cooper. Nun hat die 32-Jährige die Sache aufgeklärt. Auf die Gerüchte in der Talkshow von Jimmy Kimmel angesprochen, verdrehte die Sängerin zunächst die Augen und sagte dann: "Social Media ist die Toilette des Internets." "Ja, die Leute haben Liebe gesehen", sagte Lady Gaga. "Aber stellt euch vor, genau das wollten wir euch sehen lassen." Die ganze Woche sei hart an der Performance gearbeitet worden: "Ich bin eine Künstlerin. Ich nehme an, wir haben einen guten Job gemacht. Wir haben euch reingelegt." Erst kürzlich war bekannt geworden, dass Lady Gaga und Christian Carino sich getrennt haben. Details zum Ende der Beziehung wurden bislang nicht bekannt. "Es hat einfach nicht geklappt. Beziehungen enden manchmal", zitierte das "People"-Magazin eine nicht genannte Quelle. Die Trennung sei schon "ein bisschen her", es gebe "keine lange, dramatische Geschichte". Die 32-Jährige hatte ihre Verlobung mit Talentmanager Carino im Oktober 2018 öffentlich gemacht. Sie und der 49-Jährige waren von "People" bereits im Februar 2017 als Paar beschrieben worden. Er war an ihrer Seite, als die Sängerin damals in Houston die Halbzeitshow beim Super Bowl, dem Finale der Football-Profiliga NFL, bestritt. Seither wurden sie häufiger zusammen fotografiert - etwa hier im Juni in New York. Lady Gaga war früher mit dem Schauspieler Taylor Kinney verlobt, die Beziehung ging im Sommer 2016 auseinander. Lady Gaga hat sich kürzlich in Anlehnung an das berühmte Edith-Piaf-Lied "La vie en rose" ein großes Tattoo stechen lassen. "Mein Rückenmark ist nun eine Rose", schrieb die 32-Jährige mit einem Gruß zum Valentinstag zu einem Instagram-Foto ihres nackten Rückens mit einer grazilen Tätowierung. Eine Rosenblüte ziert ihren Nacken, der lange Stengel mit den Worten "La vie en rose" reicht bis zu ihrer Taille. Der Song spielt eine wichtige Rolle in Lady Gagas Film "A Star is Born". Darin spielt sie eine aufstrebende Sängerin, die... ... sich in einen alkoholkranken Country-Star verliebt: Den spielt Bradley Cooper. Lady Gaga gewann für ihren Song "Shallow" aus den Film "A Star is Born" zwei Grammy-Trophäen - und einen Oscar.

Der Vater der Woche...

... heißt Robin Thicke. Der "Blurred Lines"-Sänger und seine Verlobte April Love Geary haben eine Tochter bekommen - ihr zweites gemeinsames Kind. Das teilte der 42-Jährige auf Instagram mit.

"Danke Gott und April Love für diesen Segen", schrieb Thicke. Und er verkündete zugleich den Namen seiner zweiten Tochter: Lola Alain sei am 26. Februar um 8:21 Uhr geboren worden.

"Danke Gott und April Love für diesen Segen" Ihre erste gemeinsame Tochter ist gerade ein Jahr alt geworden, vergangenes Weihnachten haben sie sich verlobt - nun haben der US-Sänger Robin Thicke und das Model April Love Geary ihr zweites gemeinsames Kind bekommen. "Danke Gott und April Love für diesen Segen" schrieb er auf Instagram. Und er verkündete zugleich den Namen seiner zweiten Tochter: Lola Alain sei am 26. Februar um 8:21 Uhr geboren worden. (Hier sind Geary und Thicke Anfang Februar in Beverly Hills zu sehen.) Robin Thicke ist zum dritten Mal Vater geworden. Mia Love heißt die erste Tochter von Thicke und Geary. Sie kam im Februar 2018 zur Welt. Thicke hat aus einer früheren Beziehung bereits ein Kind. 2010 bekam er mit seiner damaligen Frau Paula Patton einen Sohn. Das Paar trennte sich im Jahr 2014 nach acht Jahren Ehe. Berühmt wurde der Sänger mit seinem Welthit "Blurred Lines". Robin Thicke gemeinsam mit Miley Cyrus im Jahr 2013. Damals war Thicke noch mit Paula Patton verheiratet. "Blurred Lines" sang Thicke gemeinsam mit dem Kollegen Pharrell Williams. Der Hit ist allerdings von Marvin Gaye geklaut. 2015 mussten Thicke und Williams deshalb Millionen zahlen.

Thicke und Geary zeigten sich erstmals im Mai 2015 gemeinsam in der Öffentlichkeit. Robin Thicke hat aus einer früheren Beziehung bereits ein Kind. 2010 bekam er mit seiner damaligen Frau Paula Patton einen Sohn. Das Paar trennte sich im Jahr 2014 nach acht Jahren Ehe.

Der Instagram-Liebling der Woche...

... ist Ariana Grande. Die US-Sängerin hat ihre Kollegin Selena Gomez als beliebteste Frau auf Instagram abgelöst. Grande folgten in dem sozialen Netzwerk am Dienstagmorgen mehr als 146,3 Millionen Fans - rund 45.000 mehr als Gomez. Sie war für längere Zeit der beliebteste Promi auf Instagram und wurde im vergangenen Oktober von Fußballsuperstar Cristiano Ronaldo abgelöst, der mittlerweile etwa 156 Millionen Follower hat.

Mehr als 146,3 Millionen Instagram-Follower Die US-Sängerin Ariana Grande hat ihre Kollegin Selena Gomez als beliebteste Frau auf Instagram abgelöst. Grande folgten in dem sozialen Netzwerk am Dienstagmorgen mehr als 146,3 Millionen Fans - rund 45.000 mehr als Gomez. Selena Gomez hatte vor einem halben Jahr eine Auszeit von sozialen Netzwerken verkündet und setzt nur noch wenige Einträge ab. Das letzte Instagram-Foto postete die 26-Jährige Mitte Februar. Gomez war für längere Zeit der beliebteste Promi auf Instagram. Im vergangenen Oktober wurde sie von Fußballsuperstar Cristiano Ronaldo abgelöst, der mittlerweile etwa 156 Millionen Follower hat. Grande ist in sozialen Medien sehr aktiv und warb dort zuletzt für ihr gerade veröffentlichtes Album "Thank U, Next". Im März startet sie ihre Welttournee, die sie im Herbst auch nach Deutschland führt. Im August wird die 25-Jährige in Manchester beim "Pride"-Festival 2019 auftreten. Das hat sie auf Twitter mitgeteilt. In der Stadt in England kam es 2017 bei einem ihrer Konzerte zu einem Terroranschlag. 22 Menschen starben. Zwei Wochen später gab sie in Manchester ein Benefizkonzert für die Anschlagsopfer und wurde dabei von Kollegen aus der Musikbranche unterstützt - darunter auch Justin Bieber, Miley Cyrus und Robbie Williams.

Grande dagegen ist in sozialen Medien sehr aktiv und warb dort zuletzt für ihr gerade veröffentlichtes Album "Thank U, Next". Im März startet sie ihre Welttournee, die sie im Herbst auch nach Deutschland führt.

Über die Luftnummer der Woche...

... sprach Katy Perry in der Sendung von TV-Talker Jimmy Kimmel - und meinte damit den Heiratsantrag ihres Verlobten Orlando Bloom. Für den Valentinstag hatte sich Bloom offenbar einen genauen Plan zurechtgelegt. "Ich dachte, wir sehen uns nach dem Dinner noch etwas Kunst an. Stattdessen landeten wir in einem Hubschrauber", sagte Perry.

Beim Heiratsantrag abgehoben Orlando Bloom und Katy Perry bei einer Gala im vergangenen September: Der Schauspieler und die Sängerin haben sich am Valentinstag verlobt - das erzählte Perry nun in der Sendung von TV-Talker Jimmy Kimmel. Perry sagte, Bloom habe ihr in einem Hubschrauber den Heiratsantrag gemacht. Die Sängerin fand die Sache "sehr süß" - zumal der Hubschrauber auf einem Dach landete, auf dem Freunde und Familie des Paares warteten. Beginn einer Beziehung: Bei den Golden Globes 2016 stibitzte Bloom laut Perry einen Burger vom Tisch der Sängern. So kam man ins Gespräch - nun ist das Paar verlobt. Im November 2016 waren Perry und Bloom auf einem Unicef-Ball in New York zu Gast. Anfang März 2017 teilte Perrys Sprecher mit, die beiden hätten sich getrennt. Offenbar hielten sie es aber nicht lange ohne einander aus: Im April 2018 zeigten sich die beiden gemeinsam beim Besuch im Vatikan - und schüttelten dem Papst die Hand. Perry und Bloom bei einer Gala Anfang Februar: Genaue Hochzeitspläne sind nicht bekannt - ebenso wenig das genaue Datum.

Während des Flugs über Los Angeles habe ihr Bloom einen Zettel übergeben. Darauf habe er alles über seine Liebe zu ihr geschrieben. Der Zettel sei eine Art Ablenkungsmanöver gewesen. Während sie gelesen habe, habe Bloom die Schachtel mit dem Verlobungsring aus seiner Jacke geholt. Sie habe das alles "sehr süß" gefunden. Am Ende seien sie auf einem Hochhaus gelandet. Auf dem Dach hätten bereits Familie und Freunde gewartet. "Er hat es sehr gut gemacht."

Die Ehe der Woche...

... führen Miley Cyrus und Liam Hemsworth. Fernab von Faktoren wie Sex und Geschlecht wollen sie diesen traditionell zwischen Mann und Frau geschlossenen Bund neu definieren. Als Queer-Person lebe sie nun in einer Hetero-Beziehung, sagte die 26-jährige Cyrus der "Vanity Fair".

"Menschen verlieben sich in Menschen" Miley Cyrus und Liam Hemsworth am Rande der Oscarverleihung in Beverly Hills: Erst vor zwei Monaten hat das Paar geheiratet. Cyrus erläuterte nun in einem Interview, worum es ihr bei der Ehe gehe: "Menschen verlieben sich in Menschen, nicht in ein Geschlecht, nicht in Äußerliches, nicht in Was-auch-immer." Über die Beziehung zu Hemsworth sagte sie der "Vanity Fair": "Wenn man erlebt, was wir zusammen erlebt haben, ist das wie Klebstoff." Sie und ihr Mann seien die einzigen Menschen, die diese Verbindung verstehen könnten. Erst kürzlich hatte Cyrus Schwangerschaftsgerüchte dementiert. "Und jetzt lasst mich alle in Ruhe", schrieb sie auf Twitter. Die jungen Jahre: Das Paar 2012 bei der Premiere von "Die Tribute von Panem" in Los Angeles Die beiden hatten sich bei Dreharbeiten zum Film "Mit Dir an meiner Seite" kennengelernt und 2012 verlobt. Die Verlobung wurde später wieder gelöst. Hemsworth (l.) ist vor allem wegen seiner "Tribute von Panem"-Rolle bekannt. In den Filmen spielte er an der Seite von Stars wie Jennifer Lawrence und Josh Hutcherson. Cyrus wiederum wurde vom Kinderstar zur vielfach ausgezeichneten Sängerin. Hier ist sie bei den Billboard Music Awards 2017 zu sehen. Cyrus' Outfits sind öfter mal außergewöhnlich. Dieses Ensemble trug sie bei den MTV Video Music Awards 2015. Die Sängerin ist aber auch für ihr politisches Engagement bekannt. 2016 unterstützte sie im Präsidentschaftswahlkampf Hillary Clinton. Zudem tritt Cyrus für strengere Waffengesetze in den USA ein. 2016 hatte Cyrus öffentlich gemacht, sie und Hemsworth seien wieder verlobt. Ende Dezember 2018 wurde bekannt, dass die beiden geheiratet haben.

Ihre Liebe existiere gewissermaßen auf einer spirituellen Ebene: "Sex ist ein kleiner Teil von Beziehungen, und das Geschlecht ist ein kleiner Teil von Beziehungen - ein nahezu bedeutungsloser Teil." Damit bleibe sie sich auch treu: "Menschen verlieben sich in Menschen, nicht in ein Geschlecht, nicht in Äußerliches, nicht in Was-auch-immer."