Jorge Zorreguieta Vater von Königin Máxima ist tot

Jorge Zorreguieta, der Vater der niederländischen Königin Máxima, ist tot. Er starb am Dienstagnachmittag im Alter von 89 Jahren in Buenos Aires, wie das Königshaus laut Nachrichtenagentur Reuters mitteilte. Auch mehrere argentinische Zeitungen berichten über den Todefall. Zorreguieta litt an Lymphdrüsenkrebs.

Die in Argentinien geborene Königin Máxima war wenige Stunden vorher in Buenos Aires gelandet, um ihren Vater in den letzten Stunden zu begleiten. Zorreguieta wird der Mitteilung zufolge in "kleinem Kreis" beigesetzt. Neben Máxima und ihrem Ehemann sollen auch die drei Kinder des Paares anwesend sein.

AP/ La Nacion Máxima mit ihrem Vater (r.) im Jahr 1979 in Buenos Aires

Zorreguieta war wegen seiner Rolle während der argentinischen Militärdiktatur umstritten: Er war von 1976 bis 1981 erst Unterstaatssekretär und dann Staatssekretär für Landwirtschaft unter Diktator Jorge Rafael Videla. Aus diesem Grund wurde er zu offiziellen Anlässen der royalen Familie in den Niederlanden nicht eingeladen: Er verpasste 2002 die Hochzeit seiner Tochter Máxima mit Willem-Alexander. Und auch als dieser 2013 den Thron bestieg, wurde Zorreguieta nicht eingeladen.