"Deadpool"-Star Josh Brolin wird Vater "Da ist ein neuer Sheriff in der Stadt"

"Da ist ein neuer Sheriff in der Stadt, und sie ist noch nicht größer als eine Süßkartoffel!" - mit diesen Worten verkündete Josh Brolin auf Instagram, dass er Vater wird. Dazu postete der 50-jährige "Deadpool"-Schauspieler ein Bild seiner Frau Kathryn Boyd mit nacktem Babybauch.

Auch die werdende Mutter veröffentlichte die frohen Neuigkeiten auf Instagram. Das 31-Jährige Model schrieb auf seinem Account: "Da brodelt was. Babygirl Brolin ist auf dem Weg!" Auch das Geschlecht des Babys ist also offenbar klar - es wird ein Mädchen.

Für das Paar ist es das erste gemeinsame Baby. Sie sind seit September 2016 verheiratet, es ist die dritte Ehe für Brolin. Aus seiner ersten Ehe hat der Hollywood-Schauspieler zwei mittlerweile erwachsene Kinder.

Brolin ist aus Filmen wie "American Gangster" und "No Country for Old Men" bekannt. Derzeit ist er in dem Superheldenfilm "Deadpool 2" in den Kinos zu sehen. In der Marvel-Comicverfilmung spielt er die Rolle von Deadpools Gegenspieler Cable.