Judi Dench über Liebe im Alter "Nein, nein, nein. Wir reißen uns zusammen"

Judi Dench ist ratlos: Noch einmal heiraten will sie nicht, aber als was sie ihren unverheirateten Lebensgefährten bezeichnen soll, das weiß sie auch nicht.

Die seit 2001 verwitwete Schauspielerin ist mit dem Umweltschützer David Mills liiert. Die beiden hatten sich 2010 in Mills Wildpark getroffen, der ganz in der Nähe des Anwesens der britischen Schauspielerin in Surrey liegt. Mills hatte Dench eingeladen, dort ein Eichhörnchen-Gehege zu eröffnen.

Noch mal zu heiraten komme für sie mit 82 Jahren nicht mehr infrage, sagte Dench dem"Telegraph" zufolge in einem Interview: "Er wird mir keinen Antrag machen. Nein, nein, nein. Wir reißen uns zusammen und verhalten uns unserem Alter angemessen."

Doch das wirft die Frage nach der passenden Bezeichnung auf: "Ich weiß nicht, was das richtige Wort ist, weil ich das Wort 'Partner' einfach nicht mag. Partner hat etwas mit Tanzen zu tun. Partner - ein schreckliches Wort." Auch die englischen Synonyme für "friend" und "boyfriend" fallen bei ihr durch. "Kerl? Was ist mit Kerl?", fragte die Schauspielerin.

Abgesehen von diesem Dilemma ist Dench offenbar sehr glücklich in ihrer Beziehung. Manchmal sei sie sogar etwas zu enthusiastisch, sagte sie: "In einer heißen Sommernacht waren wir schwimmen und tranken dann ein Glas Champagner im Garten." Sie habe dann gesagt: "Das ist so fantastisch." Wäre sie romantischer, meinte Dench, dann wäre sie vielleicht einfach cool geblieben und hätte nichts gesagt.

Mit einem Oscar, zwei Golden Globes und vielen weiteren Auszeichnungen ist Dench die meist geehrte britische Schauspielerin. Demnächst ist sie in dem Kinofilm "Victoria & Abdul" zu sehen, ein Film über das Verhältnis von Queen Victoria zu dem indischen Diener Abdul Karim. Es ist bereits das zweite Mal, dass Dench die Rolle der Queen übernimmt: Vor 20 Jahren verkörperte sie die Monarchin in "Ihre Majestät Mrs. Brown".