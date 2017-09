Judi Dench über Sex im Alter "Geben Sie nicht auf"

"Victoria & Abdul" erzählt die Geschichte einer ungewöhnlichen Beziehung: der Freundschaft zwischen Königin Victoria und ihrem wesentlich jüngeren indischen Diener Abdul Karim. Filmstar Judi Dench, die die Monarchin spielt, hat ihre Rolle zum Anlass genommen, um über das Sexleben älterer Menschen zu sprechen.

Die Beziehung der damals 68-jährigen Victoria zu ihrem 24-jährigen Diener im späten 19. Jahrhundert zeige, dass Romantik und Intimität nicht nur etwas für junge Menschen seien, sagte Dench dem TV- und Radio-Programm "Radio Times". "Natürlich begehrt man noch. Geht das jemals weg?" Dem älteren Publikum gab die Schauspielerin einen Ratschlag: "Geben Sie nicht auf."

Mit einem Oscar, zwei Golden Globes und vielen weiteren Auszeichnungen ist Dench die meist geehrte britische Schauspielerin. Es ist bereits das zweite Mal, dass die 82-Jährige die Rolle der Queen übernimmt: Vor 20 Jahren verkörperte sie die Monarchin in "Ihre Majestät Mrs. Brown".

Ob die Beziehung Königin Victorias zu ihrem Diener wirklich ein Verhältnis war, ist bis heute nicht belegt. Der Briefwechsel der beiden zeigt jedoch, dass Victoria und Abdul Karim, der der Monarchin Urdu beibrachte und zu einem engen Vertrauten wurde, über intime Details diskutierten. Dazu gehörten etwa Sexstellungen, die Abdul Karim dabei helfen sollten, seine Frau zu schwängern.

Judi Dench, die seit 2001 verwitwet ist, ist mit dem Umweltschützer David Mills liiert. Die beiden hatten sich 2010 in Mills Wildpark getroffen, der ganz in der Nähe des Anwesens der britischen Schauspielerin in Surrey liegt. Mills hatte Dench eingeladen, dort ein Eichhörnchen-Gehege zu eröffnen.