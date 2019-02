Die Polizei in der amerikanischen Stadt Chicago wirft dem "Empire"-Schauspieler Jussie Smollett vor, gegenüber den Behörden falsche Angaben gemacht zu haben. Der 36-Jährige werde als Verdächtiger in einem Ermittlungsverfahren geführt, teilte Polizeisprecher Anthony Guglielmi via Twitter mit. Ermittler würden derzeit vor einer Grand Jury im Cook County Beweise vorlegen.

Die Jury soll darüber entscheiden, ob eine Anklage gerechtfertigt ist. Sollte diese erhoben werden und sollte Smollett für schuldig befunden werden, könnte ihm eine Haftstrafe zwischen zwölf Monaten und drei Jahren drohen.

Case Update: Jussie Smollett is now officially classified as a suspect in a criminal investigation by #ChicagoPolice for filing a false police report (Class 4 felony). Detectives are currently presenting evidence before a Cook County Grand Jury. pic.twitter.com/FhDcbBKsuU — Anthony Guglielmi (@AJGuglielmi) 20. Februar 2019

Der Fall Smollett sorgt in den USA seit Tagen für Schlagzeilen. Der Schauspieler hatte angegeben, am 29. Januar in der Innenstadt von Chicago von zwei Männern überfallen worden zu sein. Sie sollen demzufolge nachts auf offener Straße rassistische und schwulenfeindliche Beleidigungen gebrüllt, Smollett geschlagen und ihm einen Strick um den Hals gelegt haben.

Die Polizei leitete zunächst Ermittlungen wegen eines möglichen Hassverbrechens ein. Vertreter der Filmbranche, aber auch Politiker wie der ehemalige US-Vizepräsident Joe Biden zeigten sich empört.

An Smolletts Version des Tathergangs kamen dann allerdings bald Zweifel auf. Ermittler konnten keine Überwachungsvideos der mutmaßlichen Attacke finden. Zwei Männer wurden zwischenzeitlich festgenommen, am vergangenen Freitag nach etwa 48 Stunden aber wieder entlassen. Die Polizei teilte daraufhin mit, die Ermittlungen hätten sich nach dem Verhör der kurzzeitig Festgenommenen "verschoben". Man wolle erneut mit Smollett sprechen.

Der offen schwule afroamerikanische Schauspieler wurde vor allem durch seine Rolle in der TV-Serie "Empire" bekannt. Berichte, wonach die Produzenten der Show Smollett entlassen wollten, wiesen 20th Century Fox Television und Fox Entertainment am Mittwoch in einer Mitteilung zurück.