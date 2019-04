Erst kürzlich hatte Popstar Justin Bieber verkündet, sich zukünftig mehr auf seine Gesundheit und seine Familie konzentrieren zu wollen. Vielleicht auch deshalb erschien es gar nicht unwahrscheinlich, dass der 25-Jährige bald Vater werden könnte.

Bieber selbst jedenfalls nutzte die Gerüchte, um seine Fans mit dem Ultraschallbild in den April zu schicken. Der Sänger, der mit dem Model Hailey Baldwin verheiratet ist, postete die Schwarz-Weiß-Aufnahme am Montag kommentarlos auf Instagram.

Schnell sammelten sich darunter Glückwünsche. Wenig später folgte ein Foto, auf dem Baldwin scheinbar von einem Arzt untersucht wird. Sie hält dabei ihre Hände auf dem halbnackten Bauch. "Falls ihr dachtet, es sei ein Aprilscherz gewesen", schrieb Bieber dazu.

Mit einem dritten Foto löst er das Ganze dann aber auf. Per Fotomontage taucht ein kleiner Hund in einer Ultraschallaufnahme auf. "Halt, oh mein Gott, ist das ein... April, April", schreibt Bieber zu dem Bild.