Hailey Baldwin Ein Kuss für Bieber-Mutti

"My mama don't like you and she likes everyone" singt Justin Bieber in seinem Song "Love Yourself" aus dem Jahr 2015. Diese Liedzeilen treffen bei seiner Verlobten Hailey Baldwin offenbar nicht zu: Die Mutter des kanadischen Teenieschwarms und seine Partnerin scheinen sich gut zu verstehen.

Auf Instagram hat Pattie Mallette ein Foto mit ihrer Schwiegertochter in spe veröffentlicht. Darauf gibt Baldwin ihr einen Kuss auf die Wange. Darunter schreibt sie: "What a gift!" und fügt einen Emoji mit herzförmigen Augen hinzu.

Mehr als 200.000 Likes sammelte Mallette innerhalb von ein paar Stunden für das Bild.

Bereits im November hatte Mallette Baldwin als "ihre Tochter" bezeichnet - und damit die Spekulationen über den Beziehungsstatus des Paares befeuert.

Justin Bieber und Model Hailey Baldwin sind seit mehreren Monaten offiziell verlobt. Im September vergangenen Jahres hatte Baldwins Onkel, US-Schauspieler Alec Baldwin, Reportern bei der Emmy-Verleihung jedoch gesagt, das Promi-Paar habe bereits geheiratet.

Die 22-Jährige hatte dies zuvor dementiert. Wochen später änderte Baldwin bei Instagram aber ihren Namen: Dort heißt sie mittlerweile Hailey Bieber und nicht mehr Hailey Baldwin. Auch Justin Bieber hatte sie in einem Post bereits als Ehefrau bezeichnet.