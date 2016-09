Justin Bieber Neue Wachsfigur für gewachsenen Star

Hier eine Tätowierung, da ein definierter Bauchmuskel, auch an Justin Bieber ist die Zeit nicht spurlos vorbeigegangen. Zeit für ein Upgrade - zumindest bei Madame Tussauds. In der Londoner Zentrale arbeiten seit Mai zwölf Künstler an einer neuen Wachsfigur des kanadischen Popstars.

Im November soll der neue Wachs-Bieber bei Madame Tussauds in Berlin aufgestellt werden, wie Sprecher des Kabinetts mitteilten.

Die Wachsfigur des Sängers soll sein bisheriges Ebenbild ersetzen. Der neue Bieber soll sich mit freiem Oberkörper, Sixpack und Tattoos präsentieren. In Berlin wird damit zum zweiten Mal eine Wachsfigur erneuert - die erste frischere Kopie bekam Bundeskanzlerin Angela Merkel.