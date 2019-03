Justin Bieber will sich künftig in erster Linie auf seine Gesundheit und seine Familie konzentrieren. "Die Musik ist mir sehr wichtig, aber nichts kommt vor meiner Familie und meiner Gesundheit", schrieb der 25-Jährige bei Instagram. Viele Fans hätten ihn um ein neues Album gebeten, aber er habe schon bei seiner letzten Tour emotional nicht alles geben können.

"Ich bin jetzt sehr darauf konzentriert, einige tief verwurzelte Probleme zu lösen, die ich wie die meisten von uns habe, so dass ich nicht auseinanderfalle, so dass ich meine Ehe aufrechterhalten kann und der Vater sein kann, der ich sein will", schrieb Bieber. Für die Zukunft versprach er aber ein neues Album.

Der Popstar, der mit dem Model Hailey Baldwin verheiratet ist, hatte zuletzt immer wieder offen über seine Probleme mit dem frühen Ruhm gesprochen. Er habe sich in sehr jungen Jahren viel zu ernst genommen, sagte Bieber der "Vogue". Dass er der Größte sei und die Leute ihn liebten - "das war ernsthaft, was ich dachte. Ich wurde sehr arrogant und eingebildet." Er habe sogar drinnen eine Sonnenbrille getragen, sagte er - woraufhin seine Lebensgefährtin Baldwin einwarf: "Nachts drinnen."

Dass er bereits als 20-Jähriger Millionen verdient habe, sei nicht spurlos an ihm vorüber gegangen: Er habe mit Drogen experimentiert und ein "ernsthaftes Problem mit Sex" entwickelt. "Ich bin erfolgreich seit ich 13 bin", sagte Bieber, "deshalb hatte ich keine echte Möglichkeit herauszufinden, wer ich bin - abgesehen von dem, was ich mache."

Bieber sprach in dem Interview auch über psychische Probleme: "Ich glaube, ich habe Xanax benutzt, weil ich mich so geschämt habe." Xanax ist ein Arzneimittel, dass etwa zur Behandlung von Angst- und Panikstörungen verschrieben wird. "Medikamente haben einen Sichtschutz errichtet zwischen mir und dem, was ich getan habe", sagte Bieber.

All diese Probleme hätten sein Leben auch dann beeinflusst, wenn er vor großem Publikum auftrat: "Ich war auf Tourneen sehr depressiv", so Bieber. "Ich habe darüber nicht gesprochen, und ich verarbeite noch immer so vieles, über das ich nicht gesprochen habe." Einen Grund für diese Krisen nannte der Sänger auch: "Ich war einsam. Ich brauchte etwas Zeit."