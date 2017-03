Justin Timberlake "Wer dich herzlos behandelt, hat nur Angst"

Die iHeartRadio Music Awards zählen zu den Top-Preisen der Musikbranche - auch wenn der Sender iHeartRadio sie erst seit 2014 verleiht. Und so fanden sich auch diesmal viele Stars aus der ersten Reihe ein zur Show in der Stadt Inglewood, im US-Bundesstaat Kalifornien: zum Beispiel Bruno Mars, Miley Cyrus und Katy Perry.

Ein großer Gewinner des Abends war Justin Timberlake. Er bekam für den Titel "Can't Stop the Feeling" den Preis "Song of the Year", bester Song des Jahres. Er ist Bestandteil des Soundtracks für den Film "Trolls", der Timberlake sogar eine Oscar-Nominierung brachte. Im Text geht es um starke Gefühle und den Drang zu tanzen.

Der 36-jährige Sänger nutzte seine Dankesrede für eine politische Botschaft: Er habe den Text geschrieben für Teenager, die sich anders fühlen und wolle ihnen Mut machen.

"Ob du schwarz bist oder braun, schwul oder lesbisch oder trans oder ein schüchtern singender Junge aus Tennessee: Wer dich herzlos behandelt, hat nur Angst, oder ihm wurde beigebracht, Angst zu haben, weil du so wichtig bist."

Das Unterschiedliche wolle er betonen. "Weil Anderssein bedeutet, du machst den Unterschied." "Can't Stop the Feeling" wurde in den USA 2016 einzeln 2,5 Millionen Mal verkauft, so oft wie kein anderer Song. Der Film "Trolls" ist eine animierte Komödie des Produzenten Dreamworks.

Neben Timberlake gewannen bei den Awards zum Beispiel Justin Bieber ("Männlicher Künstler des Jahres"), Adele ("Weibliche Künstlerin des Jahres") und The Weeknd. (Sehen Sie hier die komplette Gewinnerliste).