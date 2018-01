Justin Timberlake Super Bowl - "Let's go"

Justin Timberlake wird in der Halbzeit-Show des Super Bowl in Minneapolis singen - und damit das auch niemand vergisst, erinnert er auf seinem Instagram-Account seit Tagen regelmäßig daran. Natürlich, ohne sich wirklich in die Karten gucken zu lassen, was er für seinen Auftritt plant.

"Die Super-Bowl-Proben laufen gut", schrieb der Sänger beispielsweise zu einem Video, in dem er sich dehnt, aufspringt und zum Schein in die Kamera kickt.

An anderen Tagen heißt es nur "Let's go" versehen mit dem Hashtag Superbowl oder Timberlake postet ein Foto von sich im Stadion.

Super Bowl Goals. #SBLII Ein Beitrag geteilt von Justin Timberlake (@justintimberlake) am Jan 30, 2018 um 10:55 PST

Ganz nebenbei macht der Sänger auch noch kräftig Werbung für sein neues Album "Man of the Woods", das am Freitag erscheint. Offenbar in Anspielung auf die erwarteten minus zwölf Grad in Minneapolis schrieb er: "So kalt ist es hier in Minnesota im Moment." Daneben zu sehen: Ein Foto, auf dem der 37-Jährige in eine bunte Decke gewickelt über ein verschneites Feld läuft - eine Aufnahme aus seinem Werbevideo für die neue Platte.

Rund 13 Minuten hat Timberlake am kommenden Sonntag Zeit für seinen Auftritt in der Halbzeit des Duells der Football-Mannschaften New England Patriots und Philadelphia Eagles. Der Super Bowl ist das größte US-Sportereignis. Und er ist ein gigantisches Star- und Werbespektakel. Auch die Nationalhymne wird stets von Superstars präsentiert - in diesem Jahr von Sängerin Pink. Allein in den USA sollen mehr als 111 Millionen Zuschauer vor den Fernsehern sitzen, es ist die meistgesehene Sendung des Jahres.

Im vergangenen Oktober wurde die Ankündigung, dass Timberlake dort zum insgesamt dritten Mal auf die Bühne darf teilweise kritisiert. Denn sein Busenblitzer-Skandal-Auftritt von 2004 mit Sängerin Janet Jackson ist nicht vergessen, und viele ärgern sich, dass er Timberlake offenbar bis heute deutlich weniger schadet als seiner Kollegin.