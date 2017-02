Justin Timberlake "Diese leicht zu beeindruckenden Mädchen"

Dass der Ruhm bisweilen seine Schattenseiten hat, begriff Justin Timberlake zuletzt wohl im Herbst: Ende Oktober löste ein Selfie des Sängers aus einer US-Wahlkabine Empörung aus - denn solche Fotos oder Videoaufnahmen sind im Bundesstaat Tennessee verboten, Rechtsbrechern drohen bis zu 30 Tage Haft.

Timberlake kam noch einmal mit dem Schrecken davon - und der Blamage, in dieses Fettnäpfchen getreten zu sein. Allzu sehr dürfte ihn die Angelegenheit jedoch nicht getroffen haben, wie aus einem jetzt veröffentlichten Interview mit dem Superstar hervorgeht. Denn der 36-Jährige hatte viele Jahre Zeit, sich an das Leben im permanenten Rampenlicht zu gewöhnen.

"Ich denke, dass wir alle darin übereinstimmen, dass ich keine normale Kindheit hatte", sagte der Künstler dem Branchenportal "Hollywood Reporter". "Ich habe einige schwache Erinnerungen aus meiner Kindheit", so Timberlake, "aber nein, ich kann mich nicht wirklich daran erinnern, nicht berühmt zu sein."

An seine erste Begegnung mit einem kreischenden Fanmob kann er sich demnach umso besser erinnern: "Ich war vielleicht 15 oder 16 Jahre alt", sagte Timberlake. "Wir hatten gerade ein Konzert gegeben auf einem großen Feld in Deutschland. Wir saßen danach im Tourbus, fuhren gerade über eine dreckige Straße, und da sah ich durchs Fenster all diese jungen, leicht zu beeindruckenden Mädchen hinter dem Bus herrennen."

Der junge Timberlake trat bereits in den Neunzigerjahren im Fernsehen auf - im "Mickey Mouse Club", an der Seite von Britney Spears. Die beiden waren in der Frühphase ihrer Karriere auch für kurze Zeit ein Paar, bevor sie sich 2002 trennten. Im vergangenen Herbst hatten beide ihr gegenseitiges Interesse verkündet, wieder künstlerisch zusammenzuarbeiten.