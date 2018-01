Klatsch und Knatsch Schöner scheitern mit Justin Timberlake

Der ehrlichste Promi-Papa...

...ist Justin Timberlake. Der Sänger hat nämlich in einem Interview mit dem Radiosender "Beats 1" von den Herausforderungen des Vater-Seins berichtet. "Ich habe mich nie in meinem Leben unbeholfener gefühlt. Du wachst auf und plötzlich ist da dieser Mensch, für den du verantwortlich bist", sagte er im Gespräch mit Moderator Zane Lowe, über das unter anderem "Us Weekly" berichtete.

Gemeinsam mit der Schauspielerin Jessica Biel hat er einen kleinen Sohn. Der Erfolg der Elternschaft sei für ihn "sich so zu fühlen, als ob man den ganzen Tag gescheitert sei, aber am nächsten Tag wieder aufzuwachen und es wieder zu tun". Abschrecken tut ihn das alles aber offenbar nicht: Er wolle so viele Kinder wie möglich mit seiner Frau.

Die promi-personalpolitisch wichtigste Ankündigung...

... kam vom Richard "Mörtel" Lugner. Der österreichische Bauunternehmer engagiert seit rund 25 Jahren eine Prominente, die ihn gegen Bezahlung zum Opernball begleitet. Im vergangenen Jahr hatte US-Schauspielerin Goldie Hawn das Vergnügen. Nun ist Melanie Griffith an der Reihe. "Sie schaut gut aus", formulierte der 85-Jährige ein wenig lax. "Die Zuschauer werden nichts an ihr auszusetzen haben. Da kann man nur zufrieden sein." Der Opernball am 8. Februar ist der Höhepunkt der Ballsaison in Österreich.

Die Damen an "Mörtels" Seite Melanie Griffith wird den Unternehmer "Mörtel" Lugner zum diesjährigen Wiener Opernball begleiten. Die heute 60-Jährige hatte 1989 für die Hauptrolle im Film "Die Waffen der Frauen" einen Golden Globe erhalten. Griffith ist die Tochter der Hitchcock-Muse Star Tippi Hedren. Lugner engagiert seit rund 25 Jahren eine Prominente, die ihn gegen Bezahlung mit zum Opernball begleitet. Goldie Hawn, hier bei einem Besuch der New Yorker Carnegie Hall 2015: Die 71-jährige US-Schauspielerin war 2017 an der Seite des Baulöwen in Wien erschienen. Zuvor war US-Schauspielerin Brooke Shields Lugners Stargast. Der 85-jährige Lugner bezahlt seit einem Vierteljahrhundert prominente Frauen dafür, dass sie ihn auf den roten Teppich beim Opernball begleiten. Shields war 1980 mit dem Film "Die blaue Lagune" bekannt geworden. Ende der Neunziger war sie mit Tennis-Star Andre Agassi verheiratet. Im Jahr 2015 hatte Lugner das Model Elisabetta Canalis eingeladen. Die italienische Moderatorin ist die Ex-Freundin von Hollywood-Star George Clooney. "Mörtel" Lugner ließ sich im November 2016 von seiner deutschen Frau Cathy Schmitz scheiden. Beide hatten im August 2014 geheiratet, das Foto stammt von der damaligen Feier am Wörthersee. 2014 hatte Lugner US-Starlet Kim Kardashian eingeladen. Der Auftritt mit der Reality-TV-Größe verlief für "Mörtel" jedoch enttäuschend. Nach kaum zwei Stunden bei Österreichs wichtigstem gesellschaftlichen Event verließ Kardashian genervt den Ball. In Österreich zählt der Wiener Opernball jedes Jahr zu den gesellschaftlichen Großereignissen. Gina Lollobrigida: Die italienische Filmdiva, hier 2003 in Moskau, war 2013 Lugners Stargast. 2013 nahm der Bauunternehmer auch die Oscar-Gewinnerin Mira Sorvino mit zu dem Gesellschaftsspektakel. Sorvino - hier 2009 in Frankreich fotografiert - sei eine "irrsinnig gescheite und interessierte Frau" und "sehr, sehr nett", sagte Lugner damals. Opernball-Dauergast Lugner macht jedes Jahr mit seinen mehr oder weniger berühmten Begleitungen Schlagzeilen, die er meist für die Teilnahme bezahlt: 2012 wurde er von Brigitte Nielsen begleitet. 2011 löste er mit der im Sexskandal um Italiens Ex-Regierungschef Silvio Berlusconi bekannt gewordenen Karima el-Marough alias Ruby einen kleinen Eklat aus. Er legte mit Ruby einen flotten Tanz auf das Parkett. Lugner wirbelte Ruby ordentlich durch die Gegend. Dabei schien sich der Bauunternehmer prächtig zu amüsieren. Die Opernball-Organisatoren sind hingegen von seinen Begleitungen nicht immer begeistert. Paris Hilton war 2007 zu Gast in Lugners Loge. 2003 erschien "Mörtel" mit Pamela Anderson beim Opernball.

Die cleverste Geschäftsfrau...

...heißt Ellen Pompeo. Die Hauptdarstellerin des TV-Dauerbrenners "Grey's Anatomy" hat einen Vertrag unterschrieben, der ihr pro Folge 575.000 Dollar einbringen soll. Das findet die Schauspielerin in jedem Fall besser als von Filmproduzenten mies behandelt und bezahlt zu werden, während man versucht, ein Filmstar zu werden. Sie habe im Zuge der "Time's Up"-Kampagne viele Schauspielerinnen getroffen, sagte Pompeo dem "Hollywood Reporter". Es sei beängstigend, in einem Raum voller Oscargewinnerinnen zu sitzen und zu hören, wie sie belästigt worden seien. Das habe sie auf ihrem Weg bestätigt, finanziell mächtig zu werden, um sich nicht vor Sextätern wegducken und Preise sammeln zu müssen.

Teure Treue Dank "Grey's Anatomy" ist Ellen Pompeo eine der bestbezahlten TV-Schauspielerinnen. Seit der ersten Staffel 2005 spielt Pompeo die Ärztin Meredith Grey. Die Serie umfasst inzwischen 14 Staffeln - weitere sollen folgen. 2016 wurde Pompeo bei den People's Choice Awards als beliebteste Schauspielerin in einem TV-Drama ausgezeichnet - und posierte mit ihren Serienkolleginnen. Pompeo verdient laut "Hollywood Reporter" pro Folge der Serie 575.000 Dollar. Lange Zeit hätten die Macher der Serie sie und Patrick Dempsey gegeneinander ausgespielt, sagte Pompeo. Als Frau frage man sich, ob man 600.000 Dollar pro Folge verlangen könne. Ein Mann tue das einfach. 2015 stieg Dempsey aus der Serie aus. Pompeo ist es nach eigenen Angaben lieber, als TV-Schauspielerin gut zu verdienen, als dem Label Filmstar hinterherzulaufen und mit Anfang 30 ausgebootet zu werden. Bis 33 oder 34 werde eine Schauspielerin beim Film ausgebeutet, sagte Pompeo - "und dann ist sie draußen wie der Müll von gestern. Und was hat sie dann, um für sich zu sorgen? Diese armen Mädchen haben nicht wirklich Geld, das Studio verdient ein Vermögen und führt sie auf dem roten Teppich vor wie Ponys." Die Schauspielerin hatte schon 2016 gesagt, sie habe mit 33 gewusst, "dass meine Uhr in Hollywood bereits tickte". Deshalb habe sie sich entschieden, "Grey's Anatomy" treu zu bleiben.

Die Luxusvilla mit dem höchsten Neidfaktor...

...gehört Basketballstar LeBron James. Das Anwesen liegt im Nobel-Stadtteil Brentwood in Los Angeles und bietet neben acht Schlaf- und elf Badezimmern unter anderem eine atemberaubende Aussicht bis zum Meer. Wer Marmor mag und wie James 23 Millionen Dollar zahlen kann, ist hier auf jeden Fall bestens aufgehoben.

Die Luxusvilla von LeBron James Baujahr 2017, eine atemberaubende Aussicht von Downtown Los Angeles bis zum Meer, exklusive Lage im Stadtteil Brentwood - so preist die Immobilienplattform Trulia eine Luxusvilla an. LeBron James scheint dieses Angebot überzeugt zu haben. Der Superstar der Basketball-Profiliga NBA hat das 1500-Quadratmeter-Anwesen kürzlich für 23 Millionen Dollar gekauft. Die großzügige Küche verfügt über Marmor-Arbeitsplatten. Die Böden bestehen aus französischer Eiche und spanischem Marmor. Bodentiefe Fenster lassen viel Licht ins Wohnzimmer. Im Haus gibt es einen Weinkeller mit angeschlossener Bar und einen Zigarrenraum mit Luftreinigungstechnik. Unterhaltung für LeBron James sowie dessen Freunde und Familie dürfte auch das Heimkino bieten. Eine Partie Billard ist auch jederzeit möglich. Im Obergeschoss befinden sich vier Schlafzimmer mit Bad, darunter die luxuriöse Mastersuite mit zwei Bädern und einer Terrasse. Es wurde relativ viel Marmor in dem Haus verbaut, wie dieses Badezimmer zeigt. Auch das Ausmaß der Kleiderschränke ist erstaunlich. Der Sportler kann in seinem eigenen Fitnessstudio mit Innen- und Außenbereich trainieren. Eine beheizte Loggia bietet den Angaben zufolge auch eine Outdoor-Küche mit Grill und Zapfanlage. Hier wird die Dimension der Loggia mit dem angrenzenden Wohnzimmer deutlich. Der Garten mit Pool dürfte in dieser Preiskategorie schon als Standard gelten. Diesen Raum kann LeBron James als Arbeitszimmer nutzen. LeBron James ist bereits jetzt eine NBA-Legende. Der 2,03 Meter große Cavaliers-Kapitän ist eine Kategorie für sich: bester, bestbezahlter, bekanntester Basketballer der Welt, Unternehmer, Produzent, Schauspieler, Model, Wohltäter, Multimillionär, Superstar. King James. Seinen Status nutzt er regelmäßig, um sich deutlich gegen Rassismus auszusprechen: "Wir Amerikaner, egal, welche Hautfarbe wir haben, egal, wer wir sind, müssen verstehen, dass wir alle gleiche Rechte haben und für etwas stehen können." Im Dezember trug er bei einem Spiel in Washington einen schwarzen und einen weißen Schuh, auf beiden Fersen stand in goldener Schrift das Wort "Equality".

Die gründlichste Abrechnung...

...gab es von Keira Knightley. Der britischen Schauspielerin kommt in Drehbüchern zu Filmen, die in der Gegenwart spielen, zu viel sexuelle Gewalt gegen Frauen vor. Sie finde immer "etwas Geschmackloses daran, wie die Frauen dargestellt werden". Deshalb drehe sie "keine Filme, die heutzutage spielen, weil die weiblichen Figuren fast immer vergewaltigt werden", sagte die Schauspielerin der Zeitschrift "Variety". Starke Frauenrollen in Historienfilmen seien dagegen inspirierend.

Kritik an der Filmbranche Keira Knightley hat ein Problem mit Drehbüchern für Filme, die in der Gegenwart spielen: Nach Ansicht der Schauspielerin gibt es darin zu viel sexuelle Gewalt gegen Frauen - insbesondere Vergewaltigungen seien in den Skripten häufig. In einem Interview sagte Knightley, sie verzichte auf entsprechende Rollen, weil sie immer etwas geschmacklos daran finde, wie Frauen dargestellt würden. Knightley hat in einer Vielzahl großer Hollywood-Produktionen mitgespielt - etwa in den "Fluch der Karibik"-Filmen, "Stolz und Vorurteil" und "Tatsächlich Liebe". Die Schauspielerin äußerte sich auch zur #MeToo-Debatte: Bei Dreharbeiten sei sie noch nie belästigt worden, sagte sie - privat aber schon. Mit Harvey Weinstein hat Knightley auch schon zusammengearbeitet - der Produzent habe sich ihr gegenüber aber professionell verhalten. Knightley und Kollege Benedict Cumberbatch bei der Premiere von "Das Imitationsspiel" in London 2014: Auch dieser Film spielte in der Vergangenheit - wie es Knightley nach eigener Aussage bevorzugt.

Das Klatsch-Titelblatt der Woche...

...zeigt Altkanzler Gerhard Schröder und seine neue Partnerin Soyeon Kim aus Korea. Jetzt wissen wir: "Ja, es ist Liebe" - und können Schröders Koreanisch-Kenntnisse besser einschätzen. Er soll erst einen einzigen Satz beherrschen: "Sa rang hae yo" - also "Ich liebe dich". Seine Lebensgefährtin dagegen hat Schröders Biografie ins Koreanische übersetzt.

Gerhard Schröder und die Frauen In der aktuellen Ausgabe des Magazins "Bunte" zeigen sich Gerhard Schröder und seine neue Lebensgefährtin Soyeon Kim. Das Paar werde in Zukunft in beiden Ländern leben, sagte die 48-Jährige: "Gemeinsam werden Gerhard Schröder und ich einen guten Mittelweg finden, in beiden Kulturen unspektakulär zu leben." Im vergangenen September war die Beziehung der beiden bekannt geworden. Schröder war bereits viermal verheiratet. Seine Noch-Ehefrau Doris Schröder-Köpf hatte die neue Beziehung damals auf Facebook bestätigt. 1984 hatte Hiltrud "Hillu" Schröder (inzwischen Hiltrud Schwetje) den SPD-Politiker geheiratet. Die Ehe wurde im Jahr 1997 geschieden. Schon vor der Ehe mit Schwetje war Schröder zweimal verheiratet: Von 1968 bis 1972 mit Eva Schubach und von 1972 bis 1984 mit Anne Taschenmacher.

Den nachwuchslastigsten Instagram-Post...

...veröffentlichte Anna Kurnikowa. Ihre Schwangerschaft war ein Geheimnis gewesen, die Geburt eine Überraschung: Nun zeigte die frühere Tennisspielerin stolz erste Babyfotos ihrer Zwillinge. Sehr süß.

My Sunshine Ein Beitrag geteilt von Anna Аня (@annakournikova) am Jan 16, 2018 um 10:48 PST

Vermutlich ist sie dem Charme der eigenen Kinder erlegen - und dem unwiderstehlichen Vergnügen, angesichts der potenzierten Niedlichkeit ihrer Zwillinge Begeisterungsstürme beim Betrachter hervorzukitzeln.

My Sunshine Ein Beitrag geteilt von Enrique Iglesias (@enriqueiglesias) am Jan 16, 2018 um 9:39 PST

Auch der stolze Vater zieht mit: Sänger Enrique Iglesias, mit dem die Tennisspielerin seit 2001 liiert ist, postete ebenfalls ein Foto.

Ex-Tennisprofi Kurnikowa zeigt Babyfotos Die russische Tennisspielerin Anna Kurnikowa (hier bei einem Fotoshooting im Jahr 2003) machte während ihrer Karriere nicht nur auf dem Platz von sich reden. Zwar war sie längere Zeit unter den Top 20 der WTA-Weltrangliste, gewann aber in ihrer Profikarriere keinen einzigen Einzeltitel. Seit 2001 ist die in Moskau geborene Sportlerin mit dem Sänger Enrique Iglesias liiert. Im Dezember 2017 brachte Kurnikowa Zwillinge zur Welt. Jetzt hat das Paar auf Instagram erstmals Fotos von Lucy und Nicholas gepostet. Schon zu ihrer aktiven Zeit galt Kurnikowa als Sexsymbol. Auch nach ihrem Karriereende ist sie weiter in den Medien präsent. Sie hat mehrere lukrative Werbeverträge abgeschlossen. Enrique ist Sohn des spanischen Sängers Julio Iglesias. Kurnikowa spielte einst in seinem Musikvideo Escape mit. Kurnikowa war einige Zeit mit dem Eishockeyspieler Sergei Fjodorow zusammen. Ihre Schwangerschaft hielt sie geheim, als die Zwillinge geboren wurden, herrschte weithin Überraschung.

Die dämlichste Nachricht...

...schrieb Jo Marney. Die 25-jährige Freundin des britischen Politikers und Ukip-Vorsitzenden Henry Bolton schickte laut "Mail on Sunday" Nachrichten an einen Freund, in denen sie sich zutiefst abwertend über Meghan Markle und alle Menschen dunkler Hautfarbe äußerte.

In einer Stellungnahme entschuldigte Marney sich später für ihre schockierende Ausdrucksweise. Die Zitate seien allerdings aus dem Zusammenhang gerissen worden. Trotzdem wurde Marney aus der nationalkonservativen Partei ausgeschlossen. Zudem gab ihr Bolton den Laufpass.

Der Neu-Bayer der Woche...

...heißt Wigald Boning. Der 50-Jährige hat die Opernsängerin Teresa Tièschky, 29, geheiratet. Das teilte der Komiker auf seiner Facebook-Seite mit. Boning, gebürtiger Niedersachse, witzelte: "Gemäß Artikel 6 der bayerischen Landesverfassung wird man bayerischer Staatsbürger durch Geburt, Legitimation, Einbürgerung oder Heirat. Da ich eine waschechte Bayerin geheiratet habe, bin ich ab sofort: Bayer." Für Boning ist es die zweite Ehe.