Stimmabgabe in den USA Timberlakes Wahl-Selfie beschäftigt die Behörden

Im schlimmsten Fall drohen Justin Timberlake 30 Tage im Gefängnis. Dabei meinte es der US-Sänger vermutlich nur gut: Er flog extra von Los Angeles in seine Heimatstadt Memphis im Bundesstaat Tennessee, denn dort konnte er frühzeitig seine Stimme abgeben, um einen Nachfolger von US-Präsident Barack Obama zu wählen. Timberlake ging also in die New Bethel Missionary Baptist Church in Germantown, er wählte - und fotografierte sich dabei. Das Selfie veröffentlichte er auf seinem Instagram-Account.

"Keine Ausreden, meine Lieben. Es könnte auch in eurer Stadt möglich sein, früh zu wählen", schrieb Timberlake dazu. Gut gemeint. Aber nun hat der 35-Jährige Ärger.

Das Problem: Im US-Bundesstaat Tennessee ist es seit Mai 2015 verboten, Fotos oder Videos aus Wahlkabinen zu veröffentlichen. Es drohen besagte 30 Tage Haft, beziehungsweise eine Geldstrafte von 50 US-Dollar. Ein Vertreter der Staatsanwaltschaft im Bezirk Shelby County sagte CNN zunächst, das Timberlake-Selfie werde nun von den Behörden untersucht.

Wenig später folgte ein Dementi aus demselben Büro. Die Mitteilung, dass der Vorfall untersucht werde, sei ohne ihr Wissen verschickt worden, heißt es in einer Erklärung von Bezirks-Staatsanwältin Amy Weirich, aus der die lokale Nachrichtenseite "Commercial Appeal" zitiert. "Ich bin gerade bei einer Konferenz außerhalb der Stadt. Niemand in unserem Büro untersucht derzeit diesen Fall. Wir werden das mit unseren beschränkten Kapazitäten auch in Zukunft nicht tun."

Für wen Timberlake gewählt hat, ist übrigens nicht bekannt. Aber dass ihm die US-Präsidentschaftswahl am Herzen liegt, hat der Sänger schon in der Vergangenheit bewiesen. Erst kürzlich veranstaltete er gemeinsam mit seiner Ehefrau Jessica Biel eine Gala, um Spenden für Hillary Clinton zu sammeln.