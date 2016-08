Justin Trudeau als Comicfigur: Was für ein Held

Justin Trudeau ist ein Shootingstar der Politik. Der kanadische Premier - jung, smart, charismatisch - hat vor seiner Wahl schon als Barkeeper, Türsteher und Snowboard-Lehrer gearbeitet. Im Amt lief der Familienvater bei einer Gay-Pride-Parade in Toronto mit und kündigte geschlechtsneutrale Ausweise an.

Vor wenigen Wochen entzückte der 44-Jährige seine Fans mit Oben-ohne-Fotos aus dem Urlaub, die rasch Verbreitung fanden. Da passt ins Bild, dass er nun auch als Comicfigur in die Geschichte eingehen wird. Trudeau ist Titelheld in einer Reihe des berühmten Marvel-Verlags.

Justin Trudeau -- Marvel's latest superhero https://t.co/ywCDM6R2S9 — AFP news agency (@AFP) August 31, 2016

Das Heft mit dem Titel "Civil War II: Choosing Sides" ist seit Mittwoch auf dem Markt. In einer Teilauflage posiert der karikierte Trudeau auf dem Cover als Boxer in einer Ringecke.

In der Geschichte geht es um die Superhelden Captain Marvel und Iron Man, die sich mit Ulysses auseinandersetzen. Der hat eine besondere Fähigkeit: Er kann die Zukunft voraussagen. So entspinnt sich eine Debatte um die Frage, ob man Menschen für ein Verbrechen bestrafen darf, bevor sie es begangen haben.

Cameo-Star Trudeau sagt in diesem Zusammenhang als kanadischer Premier: "Ich denke, Menschen für ein Verbrechen ins Gefängnis zu bringen, an das sie noch nicht einmal gedacht haben, ist falsch." Bürgerliche Freiheitsrechte müssten geschützt werden.

Als Comic-Premier tritt Trudeau erneut in die Fußstapfen seines Vaters. Pierre Trudeau, ebenfalls kanadischer Premier, tauchte auch als Figur in einem Comic auf. Er erschien 1979 in der Reihe "X-Men".