"Big Bang Theory"-Star Kaley Cuoco und Ehemann Karl Cook verbringen gerade ihre Flitterwochen in Europa. Die Schauspielerin lässt ihre Fans in den sozialen Netzwerken daran teilhaben. Kürzlich hat sie nun ein schwarz-weiß Foto veröffentlicht, das sie auf einer Terrasse zeigt. Die Schauspielerin und der Profi-Springreiter beugen sich vor, um sich zu küssen, unter dem Bild steht "Liebe in Lugano".

Ein ganz normales Foto eines verliebten Pärchens könnte man meinen - doch für einige Fans Cuocos war das weite Kleid der Schauspielerin Anlass für Spekulationen. "Wann kommt das Baby?" oder "Versteckst du einen Babybauch?", schrieben sie unter das Bild.

Cuoco ist nicht die erste prominente Frau, die sich mit derartig indiskreten Fragen auseinandersetzen muss: Egal ob Herzogin Kate oder Miley Cyrus - Anlässe für Spekulationen gibt es für Klatschpresse und Fans viele. Mal ist es eine Hand am Bauch, mal eine angebliche Gewichtszunahme, mal auch nur ein Strahlen, oder die Tatsache, frisch verheiratet zu sein. Die Betroffene hat dann eigentlich nur zwei Möglichkeiten: Ignorieren oder in die Offensive gehen.

Cuoco entschied sich für zweite Option. In ihrer Instagram Story, von der mehrere Medien, darunter "People" und "News.com.au" einen Sceenshot veröffentlichten, reagierte sie auf die Spekulationen: Es tue ihr leid, dass sie sich so vorgebeugt habe, das ihr Kleid sich im Wind aufbausche, "und das dazu geführt hat, das ihr das denkt", schreibt die 33-Jährige ironisch. Und macht dann noch einmal deutlich, wie ärgerlich sie das Ganze findet: "Würdest du zu mir kommen, und mich das direkt fragen?"

Cuoco und Cook heirateten im Sommer in Kalifornien. Sie feierten auf einem Gestüt in der Nähe von San Diego. Für Cuoco ist es die zweite Ehe.