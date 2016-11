Kaley Cuocos Schönheits-OPs "Die beste Entscheidung meines Lebens"

In ihrer Rolle als Penny in der TV-Serie "Big Bang Theory" hat Schauspielerin Kaley Cuoco den Absprung vom Klischeeweibchen zur selbstbestimmten Frau gemeistert. Statt als gescheiterte Schauspielerin arbeitet sie mittlerweile in der Pharmaindustrie. Aussehen ist für Penny nicht mehr alles.

In der Dezemberausgabe von "Women's Health" hat Cuoco nun laut dem Magazin "People" erklärt, dass ihr selbst Äußerlichkeit immer noch wichtig ist. "So sehr du auch dein inneres Ich liebst, du willst trotzdem gut aussehen", sagte die 30-Jährige. Dazu scheint neben dem passenden Fitnessprogramm auch ein gelegentlicher Besuch beim Schönheitschirurgen zu gehören.

"Vor Jahren habe ich mir die Nase machen lassen. Und meine Brüste. Das war die beste Entscheidung meines Lebens. Neulich habe ich mir eine Falte am Hals auffüllen lassen, die ich hatte, seit ich zwölf war."

Um ihre Figur zu behalten seien in ihrem Alter eben auch drastischere Maßnahmen nötig. "Ich bin keine 21 mehr", sagt Cuoco in einem Video des Magazins. Es gehöre nun zu ihrem Tagesablauf, sich fit zu halten. "Training ist Teil meines Alltags. Das richtige Essen ist Teil meines Alltags."

Die Schönheitsoperationen seien aber nur für sie selbst gewesen, sagt Cuoco. "Du solltest es nicht für einen Mann oder irgendjemand anderen machen, aber wenn es dir Selbstbewusstsein gibt, dann ist das wunderbar."