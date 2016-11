Behandlung wegen Erschöpfung Kanye West soll Krankenhaus verlassen haben

Kanye West geht es offenbar wieder so gut, dass er das Krankenhaus verlassen konnte. Das melden CNN, die "Los Angeles Times" und die Zeitschrift "People". Der Rapper sei nicht mehr im Medical Center der Universität von Kalifornien in Los Angeles, hieß es. Er erhole sich nun weiter zu Hause. Von Wests Management gab es dazu keine Stellungnahme.

West hatte am vergangenen Samstag ein Konzert in Sacramento unterbrochen und eine seltsam anmutende Wutrede gehalten. Danach war er von der Bühne verschwunden. Ein weiteres, für den folgenden Tag geplantes Konzert wurde abgesagt, dann der gesamte Rest seiner Tour. Aus Wests Umfeld hieß es, der 39-Jährige habe sich wegen einer "spirituellen Krise" in Behandlung begeben.

Zuvor soll die Polizei gerufen worden sein, weil West sich im Haus seines Personal Trainers seltsam verhalten haben soll. Es soll ein wenig Überzeugungsarbeit nötig gewesen sein, bis er einem Krankenhaus-Aufenthalt zugestimmt habe.

West und seine Frau Kim Kardashian hatten aufreibende Monate hinter sich. Kardashian war in Paris überfallen und ausgeraubt worden. Die Familie musste sich daraufhin Fragen über Sicherheitsvorkehrungen und öffentliche Auftritte machen. Kardashian soll während der Zeit im Krankenhaus an Wests Seite gewesen sein.