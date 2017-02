Kanye West und Donald Trump Es war einmal

Als die beiden Männer sich im Dezember trafen, klang alles ganz harmonisch. Donald Trump, heute US-Präsident, und Rapper Kanye West. "Ein guter Mann", flötete Trump über seinen Gast, beide seien "Freunde, nur Freunde".

In mehreren Tweets schwärmte West von der Begegnung im New Yorker Trump Tower. Man habe über "multikulturelle Angelegenheiten" diskutiert, schrieb der Musiker bei Twitter. "Ich denke, es ist wichtig, einen direkten Draht zum künftigen Präsidenten zu haben, wenn man wirklich etwas verändern will."

"Für Kanye"

Auf kritische Kommentare reagierte West mit einem Twitter-Foto. Es zeigte den Titel des "Time"-Magazins mit der Geschichte "Person of the Year". Trump war dort abgebildet und hatte sein Bild signiert: "Für Kanye, einen wunderbaren Freund. Danke."

Nun scheint die wunderbare Männerfreundschaft vorbei. Wie mehrere Medien berichten, hat West seine Tweets über das Trump-Treffen gelöscht. Ob er aus Ärger über die Trump-Politik handelte, ist nicht bekannt. Bisher äußerten sich seine Sprecher nicht.

Fest steht, dass West jüngst den Anti-Trump-Song "Propaganda" des Rappers King Myers produzierte, wie der TV-Sender CNN online berichtet. Darin geht es darum, Trump aus dem Amt zu jagen und Solidarität mit Flüchtlingen und Muslimen zu zeigen.

Bereits im November hatte sich West mit seinen Fans angelegt, die ihm seine Sympathien für Trump übel nahmen. Damals sagte er: "Ich habe euch allen gesagt, ich habe nicht gewählt, okay? Aber wenn ich gewählt hätte, dann hätte ich Trump gewählt."