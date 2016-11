Kanye West Notruf eines Rappers

Die Auskunft war knapp: Am Montag bestätigte das Management von Kanye West, der Rapper werde seine Tournee durch die USA vorzeitig beenden. 22 Konzerte fielen aus, wer bereits ein Ticket habe, bekomme sein Geld zurück. Das war's.

Wer mag, hat seither reichlich Anlass, über die Gründe zu spekulieren. Jüngst hatte West zwei Konzerte für Wutreden genutzt und Shows abgebrochen. Der 39-Jährige gab sich als Fan des künftigen US-Präsidenten Donald Trump, ätzte gegen dessen Konkurrentin Hillary Clinton und schoss gegen die Kollegen Jay-Zund Beyoncé.

Zur Beobachtung ins Krankenhaus

Denkbar also, dass West den Zorn der Fans fürchtete. Denkbar ist seit jüngstem aber auch, dass seine Gesundheit Grund für die Absage ist. Übereinstimmenden Berichten mehrerer US-Medien zufolge kam West nur wenige Stunden nach Absage der Tournee in ein Krankenhaus in Los Angeles - zur Beobachtung.

Zuvor sei bei der Polizei ein medizinischer Notruf eingegangen, hieß es. Das US-Magazin "People" schrieb, es handele sich nicht um einen Zusammenbruch. "Er ist nur erschöpft", sagte ein Insider dem Magazin. Der Rapper sei ein Workaholic, arbeite rund um die Uhr auch an seinen Modekollektionen. Die zusätzlichen Strapazen der Tour hätten ihn nun ermattet.

Ehefrau Kim Kardashian, so berichtet es "People", war am Montag zu einem Ball in New York erwartet worden. Es habe ihr erster öffentlicher Auftritt werden sollen, nachdem sie vor wenigen Wochen in Paris ausgeraubt worden war. Überraschend aber sei Kardashian der Veranstaltung fern geblieben.