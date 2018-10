Was Kylie Jenner ihrer Mutter schenkt Rot, glänzend ... OMG!

Schleifen, Sternchen, ein freudig erregtes Quieken - und dann: Tränen. Beim Betrachten des aktuellen Instagram-Videos von Kylie Jenner könnte man fast auf die Idee kommen, es sei schon Weihnachten. Mitnichten. Eigentlich feiert ihre Mutter Kris Jenner nur ihren 63., im Übrigen total unrunden Geburtstag.

Für Prominente des Jenner-Kalibers ist dies allerdings kein Grund, nicht tief in die Tasche zu greifen. "488 For The Queen", schreibt Kylie Jenner neben das Filmchen, mit dem die Übergabe eines italienischen Luxusautomobils an Mutti dokumentiert wurde.

Das Video zeigt einen roten Ferrari, auf dem eine überdimensionierte, weiße Plastikschleife klebt, die ein wenig an einen missglückten Sahneklecks auf einem Discounterkuchen erinnert. "Oh, mein Gott", ruft die Beschenkte und hält sich erschüttert beide Wangen. "Das Traumauto meiner Mutter", erklärt die Tochter überflüssigerweise aus dem Off. Für schlappe 250.000 Dollar.

Die Zurschaustellung von Reichtum gehört bei den Jenners zum guten Ton. Während die Mehrzahl der 63-Jährigen in Deutschland bei "Kylie" wohl nicht an Jenner, sondern eher an Otto Waalkes denkt, wissen die Jüngeren: Die gerade mal 21 Jahre alte Kylie Jenner ("Keeping Up with the Kardashians") ist eine äußerst erfolgreiche Unternehmerin, die sich sehr effizient vermarktet. Unlängst huldigte ihr das "Forbes Magazine" mit einem Cover als jüngste zukünftige Selfmade-Milliardärin der US-Geschichte.

Jenners Erfolg und ihr Vermögen von etwa 900 Millionen Dollar sind erarbeitet. Da kann man sich auch mal was gönnen. Dem britischen "Mirror" zufolge erwarb sie 2018 einen schwarzen Ferrari ganz für sich allein, ein bisschen teurer als der der Mutter, so etwa 1,4 Millionen Dollar, hieß es. Ex-Freund Tyga soll ihr auch mal einen geschenkt haben, zum 18. Geburtstag.

Alles fein im Jennerschen Fuhrpark, also. Dennoch darf man sich fragen, was denn Mutti wohl am 65. oder gar 70. Geburtstag bekommt. Ist da noch Luft nach oben?

"Vielleicht", sinniert eine Kollegin, "bekommt sie zwei Ferraris." Ein anderer ruft: "Meine Mutter bekommt zum Geburtstag nur Ferrero."