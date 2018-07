Karlie Kloss zur Verlobung mit Joshua Kushner "Eine Million Mal ja"

Ein Pärchenfoto am Strand und ein Ring-Emoji, dazu eine Liebeserklärung an ihren Freund: So machte US-Model Karlie Kloss ihre Verlobung mit Joshua Kushner öffentlich. Der 33-Jährige ist Investmentfondsmanager, Gründer der Private Equity-Risikokapitalgesellschaft Thrive Capital - und der Bruder von Donald Trumps Schwiegersohn Jared Kushner.

"Ich kann es kaum erwarten, für immer mit dir zusammen zu sein. Eine Million Mal ja", schrieb Kloss bei Instagram zu einem Foto des Paares vor einem Sonnenuntergang. "Ich liebe dich mehr als ich mit Worten ausdrücken kann. Josh, du bist mein bester Freund und mein Seelenverwandter."

Zuvor hatten US-Medien bereits über eine Verlobung des Paares spekuliert. Das Model ist seit 2012 mit dem Geschäftsmann und Investor liiert.

Kushners älterer Bruder Jared ist mit Ivanka Trump verheiratet, der Tochter von Donald Trump. Vor dessen Wahl zum US-Präsidenten hatte Joshua Kushner dem Magazin "Esquire" mitgeteilt, dass er seinen Bruder liebe und nichts sagen wolle, was ihn in Verlegenheit bringe - als lebenslanger Demokrat jedoch nicht für Trump stimmen werde.