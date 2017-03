Kaufhaus-Diebin Herfurth Karoline geht der Stift

Millionen deutsche Kinobesucher dürften sie vor allem als Elisabeth Schnabelstedt kennen: In den "Fack ju Göhte"-Filmen mimte Karoline Herfurth die Rolle der überkorrekten Lehrerin. Im wahren Leben hat die 32-Jährige aber offenbar durchaus Verständnis, wenn Kinder es mit Regeln und Gesetzen mal nicht ganz so genau nehmen. Das hat die Schauspielerin nun in einem Interview anklingen lassen.

Als Neunjährige habe sie einmal in einem Kaufhaus gestohlen, sagte sie der "Gala". "Ich habe ein Jahr Hausverbot im Kaufhof bekommen. Und der lag auf meinem Schulweg", so Herfurth."Ich hatte jeden Tag Angst, daran vorbeizulaufen und gesehen zu werden."

"Mit neun Jahren habe ich so ein Hello-Kitty-Stiftding mitgehen lassen. Das hätte ich nie von meinen Eltern bekommen", sagte Herfurth weiter. Besonders geschickt verbarg sie ihr Vergehen demnach allerdings nicht: "Mein Vater hat mich dann gefragt, woher ich das habe. Ich hab mir einen bekloppten Preis ausgedacht, 1,67 oder so, für den ich das Teil angeblich gekauft habe. Er wusste natürlich sofort Bescheid."

Herfurth musste den Stift zurückbringen und bekam das Hausverbot, wie sie in dem Interview erzählte. Weil es in ihrer Familie keinen Fernseher gegeben habe, sei sie "eigentlich jeden Nachmittag im Kaufhof gewesen, um dort immer und immer wieder denselben Kinderfilm ohne Ton zu gucken. Das ging dann auch nicht mehr."

Herfurth ist vom Herbst an im dritten Teil der erfolgreichen Schulkomödienreihe "Fack ju Göhte" zu sehen, geplanter Filmstart ist der 26. Oktober. Die beiden ersten Teile der Reihe schafften es auf jeweils mehr als sieben Millionen Zuschauer und gehören damit zu den erfolgreichsten deutschen Filmen überhaupt.