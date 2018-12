Kassel Mann im Nikolauskostüm beendet Schlägerei in Einkaufsmarkt

In einem Einkaufsmarkt im nordhessischen Kassel hat ein Nikolaus am Donnerstag eine Schlägerei zwischen zwei jungen Männern beendet. In dem Markt kam es zunächst zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei 13-Jährigen, wie die Polizei mitteilte. Ein 19-jähriger Angestellter verwies die Jungen und ihre Freunde daraufhin des Markts.

Dort sei es dann zu einer Auseinandersetzung zwischen den Kindern und dem Mann gekommen, in die ein 28-jähriger Bruder eines der Kinder eingriff. Die Folge sei eine Schlägerei zwischen den beiden Männern gewesen, die erst von dem 53-jährigen Mann im Nikolauskostüm beendet werden konnte.

Die anschließende Vernehmung mussten die Polizeibeamten verschieben. Erst musste der Nikolaus seine Geschenke an die Kinder im Markt verteilen.