Florida Polizei fasst Stalker von Kate Beckinsale auf Comic-Con

Er reiste monatelang quer durch die USA und belästigte "Underworld"-Star Kate Beckinsale, nun wurde der 45-jährige Terry R. in Florida festgenommen - auf der Messe Comic-Con in Tampa Bay.

Dort wollte die britische Schauspielerin am Wochenende an einer Podiumsdiskussion teilnehmen, wie mehrere US-Medien berichteten. Ihr Auftritt habe sich aber verzögert, weil sie nach der Festnahme noch eine Aussage bei der Polizei gemacht habe.

Laut Polizei verhält sich R. irrational, ist besessen von Beckinsale und lauerte ihr bereits mehrfach auf. Im vergangenen Jahr berührte er die 44-Jährige demnach bei einer Veranstaltung in Salt Lake City am Rücken und drohte damit, sie zu erstechen. Ein weiterer Vorfall dieser Art habe sich in Houston ereignet. Damals griff die Polizei ebenfalls ein.