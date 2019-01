Schauspielerin Kate Beckinsale und Herzogin Kate sind Britinnen, haben eine ähnliche Haarfarbe, denselben Vornamen - und sind beide so prominent, dass man meinen sollte, sie seien trotzdem leicht auseinanderzuhalten. Doch offenbar ist das nicht so leicht. Das US-Medium "USA Today" versah einen Artikel über einen Krankenhausaufenthalt Beckinsales mit einem Foto ihrer royalen Namensvetterin.

Die Schauspielerin nahm das ganze anscheinend mit Humor - sie veröffentlichte einen Screenshot der Überschrift und des Bildes bei Instagram.

Die 45-Jährige war wegen einer geplatzten Eierstock-Zyste im Krankenhaus, wie sie in einem vorherigen Posting, ebenfalls bei Instagram, mitgeteilt hatte. Sie sei bewegt und berührt von all den lieben Wünschen, die sie erhalten habe, schrieb Beckinsale in ihrem aktuellen Posting. Die Schauspielerin ist offensichtlich auf dem Weg der Genesung: "Ich fühle mich viel besser." Sie hoffe, dass es anderen Frauen, die dasselbe durchmachten, ebenso gehe.

Den Beitrag beendete Beckinsale mit einer Anspielung auf die vertauschten Bilder: Sie sei zurück, "um ihre royalen Plichten wieder aufzunehmen", schrieb sie - und ergänzte: "William sagt hi."

"USA Today" reagierte mit einer Entschuldigung unter Beckinsales Posting : "Wir bedauern den Fehler und arbeiten daran, sicherzustellen, dass das nicht wieder passiert." Die Verwechselung erklärte das Medium mit einem technischen Problem mit einer Fotostrecke. Mittlerweile ist der Artikel bei "USA Today" mit einem Foto Beckinsales versehen.