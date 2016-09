Kate Moss "Ich will keine hübschen Menschen"

Es ist erst wenige Monate her, da tat Kate Moss einen Schritt, der einen Einschnitt bedeutete für ihr Leben: Sie trennte sich von der Agentur, die sie groß gemacht hatte, von Storm Models. Moss war 14 Jahre alt, als sie 1988 bei der Agentur anfing - und die Basis legte für eine steile Karriere zum Supermodel.

Die Trennung begründete Moss mit neuen Plänen. "Ich musste das tun, und sie haben sich sehr verständnisvoll gezeigt", sagte Moss. Sie habe das Bedürfnis, "etwas zu tun, das über das Modeln hinausgeht".

"Ich will Stars hervorbringen"

Was das ist, scheint nun klar zu sein. Am Rande der London Fashion Week sagte sie dem Branchendienst Business of Fashion, sie eröffne noch in diesem Monat eine Talentagentur - die Kate Moss Agency. "Ich will Stars hervorbringen", sagte sie. Dabei gehe es nicht um Schönheit. "Ich will keine hübschen Menschen, ich will Leute, die singen und tanzen und schauspielern möchten."

Die Kate Moss Agency verfügt bereits über eine eigene Website und ist auch im Online-Fotonetzwerk Instagram vertreten. Zunächst wird die Agentur von einem kleinen Team geführt, darunter Kate Moss' Agentin Lucy Baxter. "Das ist ein Traum", schwärmte Moss.

Kate Moss zählt zu den wenigen Top-Models der Achtzigerjahre, die immer noch gut im Geschäft sind. Mit geschätzten Jahreseinkünften in Höhe von fünf Millionen Dollar stufte das Magazin "Forbes" die Britin in diesem Jahr auf Platz 13 der bestbezahlten Models der Welt ein.