Kate Upton beim Baseball Party, Titel und Hochzeitspläne

Sie strahlte, machte Selfies und küsste ihren Verlobten Justin Verlander - Kate Upton war im Baseballstadion von Los Angeles in Feierlaune. Und das Model hatte allen Grund dazu: Ihr zukünftiger Ehemann gewann mit seinem Team, den Houston Astros, die World Series. Stolz trug die 25-Jährige eine Jeansjacke, auf deren Rückseite der Name Verlanders aufgestickt war.

Upton ist seit rund eineinhalb Jahren mit dem Baseball-Profi verlobt. Nun soll es auch konkrete Hochzeitspläne geben - laut US Weekly will sich das Paar noch in diesem Monat in der Toskana das Jawort geben.

Und auch bei Verlanders Teamkollegen Carlos Correa läuten wohl bald die Hochzeitsglocken.

Wenige Sekunden nach dem Titelgewinn fiel der 23-Jährige vor seiner Freundin auf die Knie und fragte: "Daniella Rodriguez, wirst du mich zum glücklichsten Mann der Welt machen? Wirst du mich heiraten?" - eine Frage, die die ehemalige Miss Texas vor Millionen Zuschauern mit "Ja" beantwortete.

#GoDodgers Ein Beitrag geteilt von Nicole Richie (@nicolerichie) am 1. Nov 2017 um 18:39 Uhr

Andere prominente Besucher hatten weniger Grund zur Freude: Schauspieler Zac Efron und It-Girl Nicole Richie, unterstützten das Heimteam, die Los Angeles Dodgers - und die unterlagen den Gästen klar.