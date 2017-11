Baseball-Profi Justin Verlander Erst Titel, jetzt Hochzeit mit Kate Upton

Model Kate Upton hat dem Baseball-Profi Justin Verlander in Italien das Jawort gegeben - nur wenige Tage nachdem sein Team, die Houston Astros, die World Series gewonnen hatte. Das Paar veröffentlichte auf sozialen Netzwerken ein Hochzeitsfoto. Darauf ist zu sehen, wie die beiden über einen Teppich aus Rosenblüten schreiten.

"Ich bin so glücklich, dass ich meinen besten Freund geheiratet habe", schrieb die 25-jährige Upton auf Instagram unter das Bild. "Danke an unsere Familie und Freunde dafür, dass sie das Wochenende für uns so lustig und magisch gemacht haben."

"Happy wife, happy life!", notierte Verlander auf seinem Instagram-Account. (Glückliche Frau, glückliches Leben). "Was für ein wundervoller Beginn unserer gemeinsamen Reise!"

I feel so lucky that I got to marry my best friend!! @justinverlander Thank you to our family and friends for making this weekend so fun and magical! ❤️❤️❤️ ( @ktmerry ) Ein Beitrag geteilt von Kate Upton (@kateupton) am 6. Nov 2017 um 7:35 Uhr

Upton und Verlander hatten ihre Beziehung im Januar 2014 öffentlich gemacht. Das US-Model war bereits auf den Covern von Magazinen wie "Sports Illustrated", "Vogue" und "Cosmopolitan" zu sehen. 2014 wählte "People" Upton zur "sexiest Woman".

Zuletzt arbeitete sie auch verstärkt als Schauspielerin. 2014 spielte sie etwa in der Komödie "Die Schadenfreundinnen" an der Seite von Cameron Diaz.