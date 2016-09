Hymnenprotest beim US-Football Kate Upton fordert Respekt für Amerika

Darf man das als Amerikaner? Die Nationalhymne boykottieren? Wenn Millionen zuschauen? Es sind Fragen, die das Land seit Tagen bewegen, seit Footballstar Colin Kaepernick von den San Francisco 49ers vor einem Spiel bei der Hymne hocken blieb. Aus Protest gegen Rassismus und Polizeigewalt.

Am Sonntag, dem Jahrestag des 11. September, erhielt die Debatte noch einmal kräftig Nahrung. Vier Spieler der Miami Dolphins - Kenny Stills, Michael Thomas, Arian Foster, Jelani Jenkins - taten es vor einem Spiel der National Football League Kaepernick gleich. Und brachten damit Model Kate Upton in Rage, die in Einträgen bei Twitter und Instagram die Spieler attackierte.

Several Dolphins players, including Arian Foster, knelt during the national anthem. https://t.co/VJj8eRRXu7 pic.twitter.com/MXdCI4uI0t — SportsCenter (@SportsCenter) September 11, 2016

"Sitzen oder Knien während der Hymne ist eine Schande in Anbetracht all jener, die dem Land gedient haben oder ihm jetzt gerade dienen", schrieb die 24-Jährige. Den Boykott ausgerechnet am 11. September zu vollführen, sei "entsetzlich". Die Aktion der Sportler sei "nicht zu akzeptieren". Man solle stolz sein, ein Amerikaner zu sein.

Die Miami Dolphins gaben eine Erklärung heraus, in der sie Toleranz für die Spieler anmahnten. Man ermutige zwar alle Mitglieder des Vereins, während der Nationalhymne zu stehen, "aus Respekt und Wertschätzung der Freiheiten, die wir als Amerikaner genießen". Zugleich aber habe jeder das Recht, die Hymne unterschiedlich auf sich wirken zu lassen.

Dolphins-Star Arian Foster verteidigte die Knie-Aktion, wie die "New York Daily News" berichteten. "Wann ist die richtige Zeit für so etwas?", fragte Foster demnach. In den Augen mancher sei nie Zeit für so etwas, weil alles Gut sei. Wer das anders sehe, habe das Recht für so eine Aktion. Das sei "das Schöne an diesem Land".

Ähnlich hatte sich Präsident Barack Obama nach der Aktion von Colin Kaepernick geäußert. "Er übt ein verfassungsmäßiges Recht aus, um ein Statement abzugeben."