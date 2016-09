Model mit Kurven "Das ist einfach mein Körper"

Sie ist der Traum vieler Männer, doch ihr Start ins Modelgeschäft war ein Alptraum. In einem Interview mit der Zeitschrift "Glamour" hat Kate Upton erzählt, wie sie zu Beginn ihrer Karriere immer wieder angehalten wurde, Diäten zu halten.

"Am Anfang habe ich versucht abzunehmen, um ihrem Bild zu entsprechen. Aber irgendwann habe ich dann verstanden, dass das nicht realistisch war. Das ist einfach mein Körper", sagte die 24-Jährige dem Magazin. "Ich musste diese Leute ausblenden. Ich denke, die Menschen, die am lautesten verlangen, dass du dich veränderst, sind die Leute mit der geringsten Kreativität."

Lustige Kommentare

Selbst heute habe sie noch mit Body-Shamern zu tun - Menschen, die ihren Körper kritisierten. Besonders auf Social-Media habe sie mit den Hassbotschaften zu kämpfen. Doch mittlerweile stehe sie darüber. "Am Anfang war es sehr schmerzvoll", sagte Upton in dem Interview, "aber neulich habe ich einige negative Kommentare gelesen und dachte, die sind wirklich lustig. Ich glaube, sie stören mich nicht mehr."

Auch ihre Fitnessübungen habe sie an ihr neu gewonnenes Selbstbewusstsein angepasst. "Vor ein paar Jahren gab es einen Wechsel bei mir", sagte Upton.

"Ich machte Workouts, um meine Hüfte auf ein bestimmtes Maß zu bringen. Jetzt mache ich das für mich selbst. Weil ich stark sein will. Ich fühle mich, als könnte ich jemanden verprügeln. Das will ich wirklich können. Und ich will einen hübschen Hintern haben. Wenn der dann ein Viertelzoll größer ist als der Modelstandard, ist das halt so."