Kate Winslet über Mobbing "Sie nannten mich Wabbelspeck"

Ein abwertender Blick hier, ein spitzer Kommentar dort - Lästern wegen eines angeblich nicht perfekten Körpers nennt man auch Bodyshaming. Oft leiden besonders Jugendliche darunter. Zu ihnen gehörte offenbar auch Hollywoodstar Kate Winslet.

Während eines Auftritts beim Jugendaktionstag "WE Day UK" machte sich Winslet gegen Mobbing unter Kindern stark. Dabei erzählte die Schauspielerin laut dem Magazin "People" vor 12.000 Zuschauern, wie sie als Kind wegen ihres Aussehens gehänselt worden war.

"Ich wurde in der Schule gehänselt. Sie nannten mich Wabbelspeck. Ärgerten mich, weil ich Schauspielern wollte. Sperrten mich im Schrank ein. Lachten mich aus", sagte die 41-Jährige.

"Sie sagten mir sogar, ich könne glücklich werden, wenn ich mich mit den Fettes-Mädchen-Rollen begnügen würde", sagte Winslet. Sie habe sich schlecht und unzulänglich gefühlt. "Und all das nur, weil ich nicht der Vorstellung von Perfektion eines anderen entsprach. Ich hatte keinen perfekten Körper."

Schon bei der Verleihung des britischen Filmpreises Bafta im vergangenen Jahr hatte Winslet über ihre Erfahrungen mit Bodyshaming berichtet. Mit 14 habe ihr ein Schauspiellehrer gesagt, ihre Karriere könnte ganz ordentlich laufen, wenn sie sich auf entsprechende Rollen konzentriere.

"Ich wurde oft als Krokodil oder Vogelscheuche oder dunkle Fee gecastet", sagte die Schauspielerin bei ihrem jüngsten Auftritt. "Ich war sogar mal ein tanzender Frosch." Die Beschränkung in der Rollenwahl habe ihr aber nichts ausgemacht. Sie habe weiter ihr Bestes gegeben - bis endlich der Durchbruch kam.

"Eines Tages wurde ich als Rose in 'Titanic' gecastet", sagte Winslet. "Der unwahrscheinlichste Kandidat, Kate aus dem Sandwichshop in Reading, plötzlich in einem der größten Filme aller Zeiten."