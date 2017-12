Weihnachtszeit ist Geschenkezeit - und auch Kate Winslet hat einen großen Wunsch, allerdings keinen, den man mit Geld kaufen kann. Die Schauspielerin träumt von einer Welt, in der Frauen starke Filmrollen übernehmen und es Actionheldinnen gibt, die Ende 60 oder älter sind - wie es bei Männern heute schon üblich sei. Das sagte sie im Gespräch mit der "Los Angeles Times".

Es sei wichtig "eine Welt bereitzustellen, in der wir mehr großartige, starke Rollen für Frauen kreieren können". Die 42-Jährige sieht aber auch die Frauen selbst in der Pflicht: "Wenn wir nicht anfangen, für uns selbst zu gestalten, denke ich ehrlich gesagt nicht, dass das jemand für uns tun wird." Winslet hat einen ganz persönlichen Grund für ihr Engagement: Ihre Tochter interessiert sich auch für die Schauspielerei - ebenso wie die von ihrer Kollegin Annette Bening.

Für die Mädchen ist es ihr offenbar wichtig, dass es in der Filmbranche der Zukunft nicht mehr nur um Aussehen und Jugend geht: "Lass uns ihnen etwas geben, das sie anstreben können, bei dem es nicht nur ums Aussehen geht. Lass uns sie dazu bringen, eine 68-jährige Action-Heldin werden zu wollen."

Für Eva Longoria wurde ein großer Wunsch bereits Realität. In Interviews hat sie schon oft davon gesprochen, wie gern sie Kinder hätte. Nun berichteten "People" und andere US-Medien, dass die 42-Jährige im vierten Monat schwanger sei.

Eine Sprecherin der Schauspielerin bestätigte die Meldungen. Auch das Geschlecht des Kindes ist demnach bereits bekannt: Es ist ein Junge. Longoria selbst postete auf Instagram ein Foto von sich mit dem Kommentar: "Er lässt mich erröten."

75 Jahre alt ist Frank Zander inzwischen. Erst vor wenigen Wochen musste er sich einer Krebsoperation unterziehen - doch deshalb sein traditionelles Weihnachtsessen für Berliner Obdachlose abzusagen, kam ihm offenbar nicht in den Sinn.

Per Handschlag begrüßte der Sänger am Dienstagabend im Berliner Hotel "Estrel" seine Gäste. Etwa 3000 sollten insgesamt kommen, vorm Eingang bildeten sich lange Schlangen. Um alle glücklich zu machen, wurden 3000 Gänsekeulen, 6500 Knödel, 850 Kilo Rotkohl und 250 Liter Soße bereitgestellt. Auch eine vegetarische Variante des Weihnachtsmenüs war in diesem Jahr zu haben.

Außer gutem Essen gibt es auch ganz andere Rezepte zur Produktion von Weihnachtsstimmung. Adventkränze zum Beispiel, der fragwürdige Geruch von Räuchermännchen und Duftkerzen - und, natürlich: der Christbaum. Schwieriger ist all das für Prominente, die den Dezember in exotischen Gefilden verbringen müssen.

Thomas Gottschalk ist so einer, aber der Entertainer weiß sich in dieser verzwickten Lage zu helfen. Zwar gibt es im kalifornischen Malibu eher selten winterliches Wetter - aber der Moderator kann sich auch ohne schneebedecktes Alpenvorland in Weihnachtsstimmung versetzen. Twitter sei Dank.

Weniger weihnachtlich friedlich und eher umstritten sind die Äußerungen von Matt Damon zur #MeToo-Debatte. Der Schauspieler findet, dass die anständigen Männer in Hollywood zu wenig Aufmerksamkeit bekommen. Das sagte er im "Business Insider". Es werde nicht genug darüber gesprochen, "dass verdammt viele Typen - die Mehrzahl der Typen, mit denen ich gearbeitet habe - diese Dinge nicht tun".

Damit kritisierte der 47-Jährige nicht grundsätzlich die durch den Weinstein-Skandal angestoßene Debatte. Zahlreiche Frauen berichteten unter dem Hashtag #MeToo von Belästigungs- und Missbrauchserfahrungen. "Wir sind an einem Wendepunkt, und das ist großartig", sagte Damon. Offenbar stört ihn jedoch die Fokussierung auf übergriffige Männer. Er belästige niemanden, und die meisten Menschen, die er kenne, täten dies auch nicht.

Ausnahmsweise wurde Prinz Harry mal nicht von Medienvertretern interviewt, sondern befragte selbst sein Gegenüber - und dann gleich einen ehemaligen Präsidenten. "Sie freuen sich - und ich bin nervös", sagt Harry zu Barack Obama in einem Video, das der britische Königspalast bei Instagram veröffentlicht hat. "Soll ich lieber Sie interviewen?", fragt Obama. Harry winkt ab: "Nein, wir lassen alles so, wie es ist. Das wäre mir lieber."

Vor dem Gespräch alberten die beiden noch ein wenig herum: "Brauche ich einen britischen Akzent?", fragte Obama. "Nein", antwortete Harry, "aber, wenn die Pausen zu lange werden, kriegen Sie dieses Gesicht zu sehen." Dann guckt der Prinz ernst - und der Präsident sagt, dass er dieses Gesicht lieber nicht sehen wolle. Das Interview wurde bereits im September aufgezeichnet, am Rande der "Invictuus Games" in Toronto - einem Sportevent für verwundete Veteranen, das Harry organisiert hatte.

Wo wir schon bei Harry sind: Er hat kurz vor Weihnachten noch die offiziellen Verlobungsbilder mit Meghan Markle veröffentlicht. Da kann das Fest kommen - wie auch in den anderen europäischen Königshäusern.

Hape Kerkeling dürfte das Jahr 2017 in guter Erinnerung behalten. Dass der Bundestag die Ehe für alle erlaubte, sei sein "persönliches Highlight 2017" gewesen, schrieb er in der "Gala". Er habe inzwischen auch selbst geheiratet. Zuvor hatte Kerkeling mit seinem Freund in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft gelebt.