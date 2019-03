Das Friedensangebot der Woche...

...sendete Katy Perry. Auf dem roten Teppich der iHeartRadio Music Awards in Los Angeles fragte nun ein Reporter die Sängerin, ob sie sich vorstellen könne, künftig gemeinsam mit Taylor Swift Musik zu machen. "Ich bin dafür offen", antwortete Perry US-Medienberichten zufolge: "Offen, offen, offen!"

Diese klare Aussage ist einigermaßen erstaunlich - denn die beiden einst gut befreundeten Popstars sollen seit mehreren Jahren heftig zerstritten sein. Swift hatte Perry 2014 vorgeworfen, sie habe eine ihrer Tourneen sabotieren wollen, offenbar, indem sie drei Tänzer abwarb. Perry hingegen gab Swift die Schuld an dem Zerwürfnis. Zuletzt mehrten sich die Anzeichen einer Annäherung.

Ende einer Feindschaft Seit Jahren gelten Katy Perry und Taylor Swift als Rivalinnen, nun naht offenkundig ein Ende des langen Streits. Jedenfalls hat Swift von ihrer einstigen Freundin Perry ein Angebot bekommen - wenn auch nur auf Nachfrage und nicht gerade wortgewaltig. Auf die Frage, ob sie mit Swift gemeinsam Musik machen würde, sagte Perry in Los Angeles: "Ich bin dafür offen. Offen, offen, offen!" Diese Antwort passt zu Katy Perry, die als Meisterin des großen Auftritts gilt und ihre eigene Inszenierung perfekt beherrscht - wie hier auf der Kostümgala des Metropolitan Museum of Art im Mai 2018. Kopfzerbrechen bereitete der Sängerin schon seit Längerem die problembeladene Beziehung zu Kollegin Swift. Die ist genauso berühmt und erfolgreich, präsentiert sich aber in der Regel etwas weniger unkonventionell als Perry. Was Swift von Perrys jüngstem Friedensangebot hält, ist bislang nicht bekannt. Swift und Perry waren mal gut befreundet - bis sie sich entzweiten. Der tatsächliche Grund für den Zwist ist nach wie vor nicht bekannt. Es gibt jedoch Indizien: Swift hatte Perry 2014 vorgeworfen, sie habe eine ihrer Tourneen sabotieren wollen. Perry hingegen gab Swift die Schuld an dem Zerwürfnis. Schon im Mai 2018 hatte Perry offenbar einen Vorstoß zur Beilegung des Streits gemacht. Die 28-jährige Swift postete auf Instagram eine Story, in er sie mitteilte, dass Perry ihr ein Päckchen mit einem Brief und einem Olivenzweig geschickt habe. Swift zeigte sich über das symbolische Geschenk hocherfreut - und bedankte sich: "Das bedeutet mir so viel."

Den zufriedensten Eindruck der Woche...

...vermittelte Oscar-Preisträgerin Gwyneth Paltrow. "Ich bin 46 und ich liebe es, in meinen Vierzigern zu sein", sagte sie im Gespräch mit der Journalistin Poppy Harlow. Die Vierziger brächten für Frauen eine "unglaubliche Freiheit" mit sich, sagte Paltrow. Sie habe mittlerweile verstanden, wer sie sei: "Ich habe aufgehört, mir so viele Gedanken darüber zu machen, was die Leute von mir denken."

Insgesamt ist sie mit ihrem Leben offenbar sehr zufrieden: "Es ist einfach eine wirklich lustige Zeit. Außerdem habe ich im September einen wirklich heißen Kerl geheiratet, weißt du!", sagte sie. Paltrow ist in zweiter Ehe mit dem Drehbuchautor Brad Falchuk verheiratet.

Oscar-Preisträgerin, Unternehmerin, Ehefrau Gwyneth Paltrow ist Oscar-Preisträgerin - und mittlerweile auch eine erfolgreiche Unternehmerin. Beim Tech-Festival "South by Southwest" sprach sie unter anderem über ihr Unternehmen "Goop". "Ich habe diese unglaubliche Firma, ich liebe meine Rolle und ich liebe mein Team", sagte sie im Gespräch mit Poppy Harlow. Sie liebe auch die Herausforderungen, die ihre Arbeit mit sich bringe. Auch zu ihrem Alter äußerte sie sich: "Ich bin 46 und ich liebe es, in meinen Vierzigern zu sein", sagte die Oscar-Preisträgerin. Im vergangenen Herbst hatte Paltrow zum zweiten Mal geheiratet. Danach verbrachte sie die Flitterwochen in großer Runde - auch ihr Ex-Mann Chris Martin war dabei. "Über Weihnachten hatten wir große Familienflitterwochen", sagte die 46-Jährige. Ihr neuer Mann Brad Falchuk und dessen Kinder seien ebenso dabei gewesen wie ihre eigenen Kinder, ihr Ex und enge Freunde. Paltrow ist in Hollywood seit vielen Jahren erfolgreich. Schon 2010 bekam sie ihren Stern am Walk of Fame. Für ihre Rolle in "Shakespeare in Love" gewann sie einen Oscar als beste Schauspielerin. "Ich bin eine ziemlich gute Freundin und eine gute Schwester und Mutter", sagte Paltrow in einem Interview. Aber was den romantischen Teil angehe, habe sie oft versagt. Von 2003 bis 2016 war sie mit Coldplay-Sänger Chris Martin verheiratet. Im März 2014 hatten die beiden ihre Trennung bekannt gegeben. In Sachen Beziehungen habe es sie eine Menge Arbeit gekostet, um zu einer guten romantischen Beziehung zu kommen, sagte sie. 2015 gab sie ihre Beziehung zu dem Drehbuchautor und Regisseur Brad Falchuk bekannt. Paltrow war unter anderem mit Brad Pitt (hier bei den Golden Globe Awards 1996) und Ben Affleck liiert. Mit Chris Martin hat sie zwei Kinder.

Die Hochzeit der Woche...

...feierte Lea Michele. Die US-Schauspielerin und ihr Freund Zandy Reich haben sich getraut. Sie seien sehr glücklich, den Rest ihres Lebens miteinander zu verbringen, zitierte "People" das Ehepaar. Gefeiert wurde demnach in vertrautem Rahmen im US-Bundesstaat North Carolina. Sie seien dankbar von Familie und Freunden umgeben zu sein, teilten die beiden weiter mit.

Vor ihrer Beziehung mit Reich war Michele mit ihrem "Glee"-Kollegen Cory Monteith zusammen. Er starb 2013 an einer Überdosis. "Er war etwas Besonderes für mich", sagte Michele damals über ihn.

"Von Freunden und Familie umgeben" US-Schauspielerin Lea Michele, hier eine Aufnahme von 2011, hat geheiratet. "Wir sind so glücklich, den Rest unseres Lebens zusammen zu verbringen", werden die Schauspielerin und ihre Partner Zandy Reich bei "People" zitiert. Die 32-Jährige, hier auf einer Preisverleihung vor ein paar Jahren, und ihr 36 Jahre alter Partner hatten sich vergangenes Jahr verlobt. "Wir sind so dankbar, von unseren Freunden und unserer Familie umgeben zu sein", teilten die beiden nun anlässlich ihrer Hochzeit laut "People" mit. Die Feier fand demnach in vertrautem Rahmen im US-Bundesstaat North Carolina statt. Für Michele dürfte dieser Rückhalt von Freunden und Familie besonders wichtig sein. Vor Reich hatte sie eine Beziehung mit ihrem "Glee"-Kollegen Cory Monteith geführt, der 2013 tot in seinem Hotelzimmer gefunden wurde. Monteith war an einer Überdosis Drogen gestorben. "Er war etwas Besonderes für mich", sagte Michele damals über ihn.

Die Verlobung der Woche...

...kommt aus dem Hause Lopez-Rodriguez. Das teilte der Baseballprofi Alex Rodriguez über Instagram mit. Zu einem Foto, das einen Ring am Finger von US-Sängerin Jennifer Lopez zeigt, schrieb er: "Sie hat Ja gesagt."

Für die 49-Jährige wird es die vierte Hochzeit sein. Seit zwei Jahren sind sie und der sechs Jahre jüngere Rodriguez ein Paar. Auch Rodriguez, der als Baseball-Kommentator arbeitet, war schon verheiratet. Mit seiner Ex-Frau Cynthia Scurtis hat er zwei Töchter.

Lopez bringt ebenfalls zwei Kinder mit in die Patchwork-Familie: Aus ihrer Ehe mit dem Sänger Marc Anthony stammen ihre Zwillinge Emme und Max.

"Sie hat Ja gesagt" US-Superstar Jennifer Lopez und der ehemalige Baseballprofi Alex Rodriguez haben sich verlobt. Beide veröffentlichten auf Instagram ein Foto ihrer Hände im Abendlicht - mit einem großen Diamantring an Lopez' Ringfinger. Während die Sängerin auf ihrem Profil mehrere Herzen zu dem Bild veröffentlichte, schrieb Rodriguez unter seinem Foto: "Sie hat Ja gesagt." Die 49-jährige Lopez und der sechs Jahre jüngere Rodriguez mit dem Spitznamen A-Rod sind seit rund zwei Jahren ein Paar. Für die Sängerin ist es die vierte Hochzeit. Zuvor war sie mit dem kubanischen Kellner Ojani Noa, mit Background-Tänzer Chris Judd und dem Sänger Marc Anthony verheiratet. Aus ihrer Ehe mit Anthony stammen ihre Zwillinge. Eine Verlobung mit dem Schauspieler Ben Affleck löste sie Anfang 2004 auf. Rodriguez, der als Baseball-Kommentator arbeitet, war ebenfalls schon verheiratet. Mit seiner Ex-Frau Cynthia Scurtis hat er zwei Töchter.

Den Gesichtsverlust der Woche...

...musste Lori Loughlin hinnehmen. Die Schauspielerin gehört zu einer Reihe von Stars, die im Mittelpunkt eines Bestechungsskandals stehen: in den USA haben Dutzende Prominente offenbar ihre Kinder mittels Zahlung immenser Summen an Eliteuniversitäten untergebracht.

Loughlin, bekannt vor allem aus den Serien "Full House" und "Fuller House", verlor wegen der Angelegenheit ihre Rollen in Produktionen des US-Fernsehsenders Hallmark Channel - sie kam nur gegen Zahlung einer Millionenkaution vorerst wieder auf freien Fuß. Insgesamt gibt es etwa 50 Beschuldigte - darunter etwa auch die Schauspielerin Felicity Huffman, bekannt aus "Desperate Housewives".

Kaution und weitere Konsequenzen Nach dem Betrugsskandal an US-Unis hat die US-Schauspielerin Lori Loughlin ihre Rollen in Produktionen des US-Fernsehsenders Hallmark Channel verloren. "Wir arbeiten nicht mehr mit Lori Loughlin zusammen", teilte das Unternehmen laut "People" mit. Sämtliche Projekte mit der Schauspielerin, darunter "Garage Sale Mysteries", seien eingestellt worden. Die 54-Jährige spielte auch in der Serie "When Calls the Heart" mit. Hintergrund ist ein Bestechungsskandal: Zahlreiche Eltern sollen mit viel Geld dafür gesorgt haben, dass ihre Kinder an Eliteuniversitäten wie Georgetown in Washington (Foto) angenommen werden. Rund 50 Personen werden nun angeklagt - dazu gehört neben Lori Loughlin auch Felicity Huffman (links). Lori Loughlin wird vorgeworfen, 500.000 Dollar bezahlt zu haben, um sicherzustellen, dass ihre beiden Töchter in das Ruderteam der University of Southern California und damit an die Uni aufgenommen wurden - obwohl diese gar keine Ruderinnen sind. Auf diesem Foto posiert sie mit ihrer Tochter Olivia Jade Giannulli. Die aus den Serien "Full House" und "Fuller House" bekannte Schauspielerin stellte sich am Mittwoch nach der Rückkehr von Dreharbeiten in Kanada der US-Bundespolizei FBI. Gegen Zahlung einer Millionen-Kaution kam Loughlin vorerst wieder auf freien Fuß. Die Schauspielerin Felicity Huffman soll laut Anklage 15.000 Dollar gezahlt haben, um die Ergebnisse ihrer älteren Tochter beim landesweiten Einstufungstest SAT nachträglich aufzubessern. Felicity Huffman spielte in der Serie "Desperate Housewives" die Rolle der Lynette Scavo (2. v. rechts). Die Serie lief von 2008 bis 2012, Huffman war in allen 180 Folgen dabei. Das Foto zeigt sie auf dem roten Teppich der Emmy-Verleihung 2016. Huffmans Ehemann, Schauspieler William H. Macy, ist - anders als seine Frau - nicht angeklagt. Beide beklagten, wie stressig es sei, ein College für die Kinder zu finden. Dabei ließen sie sich laut Anklage von einer halbseidenen Agentur helfen, die nun im Zentrum der Ermittlungen steht. Das US-Unisystem gilt gemeinhin als gut geschmiert: Eliteunis - im Bild ein Gebäude der Yale University - nehmen nicht nur hohe Studiengebühren. Sie streichen auch Spenden von Alumni ein und von den Eltern aktueller Studierender. Das soll schon vielen leistungsschwachen Kindern reicher Eltern den Abschluss gesichert haben. Dass nun so viele Fälle auf einmal juristisch verfolgt werden - die Bostoner Staatsanwaltschaft beschuldigt rund 50 Personen -, ist allerdings neu. (Im Bild: Harvard Law School.) So hat der Journalist Daniel Golden bereits 2006 in einem Buch über das Thema geschrieben, der Vater von Jared Kushner habe Harvard 2,5 Millionen Dollar geschenkt, um seinen Abschluss zu retten. Kushner ist heute der Schwiegersohn des US-Präsidenten und als dessen Berater eine der einflussreichsten Personen im Weißen Haus.

Die größte Inspiration für digitalen Detox...

...lieferte die Schauspielerin Alicia Vikander. Anders als viele Stars unterwirft sich die 30-Jährige nämlich keinem Selbstdarstellungszwang in den sozialen Medien - und das als Hollywood-Schauspielerin, die mit dem Oscar ausgezeichnet wurde.

Wie sie dem Magazin "Harper's Bazaar" sagte, habe sie früh erkannt, dass Instagram & Co. nicht gut für sie seien. Einen Monat habe sie das bildlastige Netzwerk ausprobiert und sich dann wieder verabschiedet. Ihre Begründung klingt so schlicht wie einleuchtend: "Ich persönlich habe keine Freude darin gefunden."

"Knallhart" Schauspielerin Alicia Vikander ist kein Fan sozialer Medien - das sagte sie nun in einem Interview. "Ich habe früh erkannt, dass Social Media nicht gut für mich ist", sagte Vikander. Einen Monat lang habe sie Instagram ausprobiert - und dann festgestellt, dass sie keine Freude daran habe. In dem Interview sprach sie auch darüber, welchen Eindruck andere Menschen von ihr hätten. Sehr oft höre sie: "Oh, du wirkst so knallhart." Offenbar ist das manchmal nur Fassade: "Eine der wichtigsten Sachen, die ich gut kann, ist, nicht zu zeigen, dass ich mir in die Hose mache." Vikander wurde 2016 mit dem Oscar als beste Nebendarstellerin für ihre Rolle in "The Danish Girl" ausgezeichnet. Die 30-Jährige ist mit Michael Fassbender verheiratet. Der Schauspieler ist auf diesem Bild allerdings mit einer anderen Frau zu sehen: "Assassin’s Creed"-Kollegin Marion Cotillard.

Aber dass sie so knallhart wirke, entspreche nicht ganz der Wirklichkeit: "Eine der wichtigsten Sachen, die ich gut kann", sagte sie in dem Interview weiter, "ist, nicht zu zeigen, dass ich mir in die Hose mache."