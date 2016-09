Spaßvideo Katy Perry, die Nacktwählerin

Katy Perry zeigt sich gerne kreativ, wenn es um die Verbreitung politischer Botschaften geht. Bei der US-Wahl 2012 unterstützte sie Barack Obama - und zeigte dies etwa mit einem Kleid im Wahlzettel-Look. Im aktuellen Wahlkampf macht die Sängerin kein Geheimnis aus ihrer Unterstützung der demokratischen Kandidatin Hillary Clinton. In einem Sketch für die Comedy-Seite "Funny or Die" zog die 31-Jährige nun sogar blank, um die Wahlbeteiligung zu erhöhen.

Das Video beginnt bei Perry zu Hause. Am Tag der Wahl erwacht sie mit verstrubbelten Haaren. Sie habe in der Verfassung nachgelesen, sagt Perry an die Zuschauer gewandt, es sei ganz egal wie man zur Stimmabgabe erscheine. "In diesem Jahr kann man auch total daneben aussehen, wenn man wählen geht."

Gesagt, getan. Perry marschiert im Schlafanzug los und trifft Wähler in Superman-Unterhose, im Nachthemd, vollgeschleimt. All das sei total okay im Namen der Demokratie. "Oder, wenn ihr so seid wie ich", sagt Perry, "ich schlafe nackt." Dann reißt sie sich die Klamotten vom Leib - zwei schwarze Balken verhindern allzu intime Einblicke.

Wirklich gut geht es für Perry nicht aus, so dass es am Ende des Videos heißt: "Vergesst nicht zu wählen. Wen interessiert's, was ihr anhabt. Nur habt etwas an. Eine Botschaft von Katy Perry. Aus dem Gefängnis."