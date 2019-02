Zur Verlobung der Woche...

... darf man wohl Katy Perry und Orlando Bloom gratulieren. Wie sonst soll man einen Instagram-Post Perrys deuten, auf dem die Sängerin vor einem Hintergrund aus Herz-Luftballons neben Blooms Kopf einen großen Ring in die Kamera hält? Und wie sonst könnte man einen Post Blooms verstehen, der zum selben Foto nur "ein Leben lang" schrieb?

Die Sängerin und der Schauspieler waren schon einmal ein Paar, hatten sich dann getrennt. Nun sind sie wieder zusammen - und bereiten offenbar ihre Hochzeit vor.

Das Tattoo der Woche...

... zeigte Lady Gaga. Sie ließ sich auf dem Rücken eine Rose stechen - in Anlehnung an Edith Piafs berühmtes Lied "La vie en rose". Der Körperschmuck reicht vom Nacken bis zur Taille. Der Song spielt eine wichtige Rolle in Lady Gagas Film "A Star is Born", in dem ihre Figur Ally in einer Bar das Lied vorträgt - und damit die Aufmerksamkeit eines Country-Stars weckt, gespielt von Bradley Cooper.

Der Tierfreund der Woche...

... ist eben jener Bradley Cooper - zumindest, wenn es nach der Tierrechtsorganisation Peta geht. Sie hat den 43-Jährigen mit einem "Oscat" ausgezeichnet, weil er seinen Hund in einem Film mitwirken ließ. Cooper erhielt für "A Star is Born" den "Oscat" als bester Regisseur. Petas Begründung für den Preis: Der Hollywoodstar habe seinen Labradoodle Charlie mitspielen lassen, statt ein Tier zu verwenden, dass von "missbrauchenden Trainingseinrichtungen" geliefert worden wäre.

Die Glücksgefühle der Woche...

... lieferten Fußballer André Schürrle und seine Ehefrau Anna Scharypowa. Bei Instagram verkündete der 28-Jährige, dass er und das Model Eltern werden. "Worte können nicht beschreiben, wie glücklich wir sind", schrieb Schürrle. Das Paar ist seit Dezember verheiratet.

Die Begleitung der Woche...

... stellte Richard "Mörtel" Lugner vor. Der Unternehmer kommt dieses Jahr mit Model und Schauspielerin Elle Macpherson, 54, zum Wiener Opernball. Ob es einen gemeinsamen Walzer geben wird, darf bezweifelt werden. "Ich bin im Tanzen leider keine Größe", sagte Lugner.

Er engagiert seit 1992 jährlich einen oder auch mehrere Stars als Begleitung für den Opernball. Mit dabei waren unter anderem schon Sophia Loren, Pamela Anderson, Geri Halliwell, Paris Hilton und Kim Kardashian. Im Vorjahr begleitete Melanie Griffith, 61, den Ex-Bauunternehmer.

Den Beistand der Woche...

... bot George Clooney Herzogin Meghan. "Sie verfolgen Meghan Markle einfach überall", sagte Clooney dem australischen "Who"-Magazin. "Sie ist eine Frau, im siebten Monat schwanger, und sie wurde gejagt und verunglimpft und verfolgt auf die gleiche Weise wie Diana", sagte der 57-jährige Schauspieler demnach. "Die Geschichte wiederholt sich."

Prinzessin Diana hatte 1981 den britischen Thronfolger Prinz Charles geheiratet. 15 Jahre später starb sie im Alter von 36 Jahren bei einem Autounfall in Paris. Paparazzi hatten sie zuvor in ihrem Wagen verfolgt.

Die Turteltäubchen der Woche...

... sind Matthias Schweighöfer und seine neue Partnerin Ruby O. Fee. Bei einer Berlinale-Party posierten sie für Fotografen, Schweighöfer gab der Schauspielerin einen Kuss auf die Wange. In den Tagen zuvor hatten beide den Beziehungsgerüchten mit einem Foto selbst Vorschub geleistet - via Instagram.

Die Entscheidung der Woche...

... traf der Bundesgerichtshof. Der BGH entschied in letzter Instanz, dass Supermodel Naomi Campbell für einen Kurzauftritt auf dem Dresdner Semperopernball 2015 keine Gage bekommt. Bei dem Streit ging es um eine Zahlung von 55.930 Euro, die Campbells Künstleragentur verlangt hatte.

Das Model hatte sich nur wenige Minuten auf dem Ball gezeigt, einen Orden entgegengenommen und war wieder verschwunden. Ball-Impresario Hans-Joachim Frey gab damals an, das Engagement am Tag zuvor abgesagt zu haben. Campbells Agent vertrat jedoch die Auffassung, dass es einen mündlichen Vertrag gegeben habe - und zog vor Gericht.

Das Zungenbekenntnis der Woche...

... gaben sich Cardi B. und Offset. Erst im Dezember hatte die 26-jährige Rapperin die Trennung von ihrem Ehemann bekannt gegeben. Bei den Grammy Awards in Los Angeles zeigten sich beide aber wieder eng umschlungen. Ein offizielles Statement zu ihrem Beziehungsstatus gaben die beiden aber nicht ab.