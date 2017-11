Streit um Klosterkauf Unternehmerin muss Katy Perrys Kosten übernehmen

Eine Jury in Los Angeles hat entschieden, dass die Unternehmerin Dana Hollister ingesamt fünf Millionen Dollar an das Erzbistum Los Angeles und Katy Perry zahlen muss. Etwa 70 Prozent der Summe gehen an die Kirche, 30 Prozent an die Sängerin. Hintergrund ist der monatelange Streit um ein Immobiliengeschäft.

Katy Perry will ein leerstehendes Kloster der "Sisters of the Most Holy and Immaculate Heart of the Blessed Virgin Mary" kaufen und ist sich mit der Diözese Los Angeles einig geworden. Der Kaufpreis soll bei 14,5 Millionen Dollar liegen. Nicht einig geworden ist sie sich allerdings mit zwei Nonnen, die früher in dem Gebäude lebten. Sie halten Perry, die sich öfter lasziv und freizügig zeigt, offenbar nicht für eine geeignete Besitzerin des Konvents. Und sie beanspruchen das Verkaufsrecht für sich.

Hier kommt Dana Hollister ins Spiel. Sie hatte versucht, das Kloster von den Nonnen zu kaufen. Dieses Geschäft erklärte ein Gericht bereits im April für ungültig. Nun verdonnerte die Jury die Unternehmerin zu der Fünf-Millionen-Zahlung, weil Hollisters Einmischung der Erzdiözese und Perry hohe Anwaltskosten und sonstige Ausgaben beschert habe. Hollister müsse dafür aufkommen.

Der Anwalt der Unternehmerin hatte argumentiert, dass seine Mandantin von einem korrekten Vertrag ausgegangen sei und niemandem habe schaden wollen. Im Dezember soll darüber entschieden werden, ob Hollister auch Schadensersatz zahlen muss.

Die Nonnen leben seit Jahren nicht mehr in dem Konvent. Perry und das Erzbistum sind weiter im Gespräch über die Modalitäten des Verkaufs.