"Is mir egal"-Sänger Kazim Akboga ist tot

Drei Worte waren es, die Kazim Akboga Ende 2015 zum Internet-Phänomen aufsteigen ließen: "Is mir egal". In einem Werbeclip der Berliner Verkehrsbetriebe BVG vermittelte er auf schnoddrig-sympatische Art seine Botschaft: Kontrolleure und Busfahrer in Berlin sind supercool und megatolerant.

Mehr als ein Jahr ist das her, nun ist Akboga nach Angaben seines Managements gestorben. "Kazim lebt nicht mehr", heißt es auf dessen Facebook-Seite. "Das Management bittet auch im Namen seiner Familie, dies hier auf Facebook mit dem gebührenden Respekt zu behandeln."

"Danke auch im Namen der Familie für die Anteilnahme und die vielen Beileidsbekundungen", heißt es weiter. "Von jeglichen Diskussionen zu Kommentaren oder den Umständen bitten wir Abstand zu nehmen hier auf dieser Seite. Mit Rücksicht auf die Familie!"

Akboga hat abgesehen von "Is mir egal" noch einige andere Songs herausgebracht. Zuletzt versuchte er es zur Fußball-Europameisterschaft 2016 mit einem Lied, wie die "B.Z." berichtet, konnte aber nicht mehr an seinen vorherigen Erfolg anknüpfen. 2015 und 2016 versuchte er sich zudem vergeblich bei "Deutschland sucht den Superstar".

Der Sänger hatte im Berliner Stadtteil Neukölln gelebt, er war gelernter Werbetexter. Er wurde 34 Jahre alt.

Im Video: Akbogas Viralhit "Is mir egal"