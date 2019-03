Je älter die Kinder werden, desto einfach wird es - diesem Satz würde Schauspielerin Keira Knightley wahrscheinlich nur bedingt zustimmen. In der US-Talkshow "Live with Kelly and Ryan" hat die britische Schauspielerin nun über ihre Tochter Edie gesprochen und erzählt, warum das dritte Lebensjahr des Kindes für sie herausfordernd ist.

In Deutschland spricht man von der Trotzphase, im Englischen von "Terrible Two": Im zweiten Lebensjahr kann es demnach ab und zu schwierig werden mit dem Nachwuchs. Nicht so bei Knightley.

Ihre Tochter sei mit zwei Jahren ein Engel gewesen. "Dann denkst du, 'ich bin der beste Elternteil der Welt'", sagte die 33-Jährige. "Und dann kommt das dritte Lebensjahr."

In ihrem Haushalt seien seitdem Türen geschlagen und laute Auseinandersetzungen geführt worden. Ihre Tochter habe sie angeschrien, dass sie weggehen solle. Aber sie könne ja nicht einfach weggehen, scherzte Knightley. Ihre Tochter sei schließlich erst drei Jahre alt.

Einen Fortschritt gibt es demzufolge im Hause Knightley seit einigen Monaten aber doch: Edie schlafe seit dem vergangenen September durch. Das sei für sie lebensverändernd gewesen, sagte die Schauspielerin.

Die 33-Jährige thematisiert immer wieder ihr Leben als Mutter. "Ich denke nicht, dass wir Frauen genug Anerkennung für den physischen und emotionalen Marathon geben, den sie durchmachen, wenn sie Mutter werden", sagte Knightley Anfang des Jahres in einem Interview . Bereits im Herbst hatte die Britin in einem sehr persönlichen Essay über die großen Schmerzen der Geburt berichtet.

Knightley ist mit dem britischen Musiker James Righton zusammen. Das Paar heiratete im Frühling 2013 in Südfrankreich. Zwei Jahre später wurde ihre Tochter Edie geboren.