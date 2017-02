Surflegende Kelly Slater "Es muss ein Abschlachten geben"

Kelly Slater ist einer der besten Surfer der Welt. Und als Surfer betrifft ihn das Problem, über das er sich nun äußerte, ganz persönlich. Es geht um Haie. Die Tiere sind in vielen Ozeanregionen der Welt besonders für Wassersportler eine Gefahr. Zu Beginn der Woche traf es einen Bodyboarder vor der Insel La Réunion im Indischen Ozean.

Der Mann starb, nachdem ein Hai ihm in den Oberschenkel gebissen hatte. Slater meldete sich als Kommentator unter dem Instagram-Account seines Kollegen Jeremy Flores. "Ich werde mich damit nicht beliebt machen, aber auf La Réunion muss es wirklich ein Abschlachten von Haien geben, und zwar jeden Tag", schrieb Slater.

Another young passionate brother gone too soon, very sad... Make sure you score some perfect barrels up there with all the legends #RIP #Krapo #reunionisland #SharkAttack #AttaqueDeRequin Toutes mes condoléances à la famille :( Ein Beitrag geteilt von Jeremy Flores (@floresjeremy) am 21. Feb 2017 um 4:48 Uhr

Es gebe ein Ungleichgewicht in der Region, so der 45-Jährige, der eigentlich für sein Engagement zum Schutz der Weltmeere bekannt ist. Wenn es auf der ganzen Welt so häufig Hai-Attacken gäbe wie vor La Réunion, würde niemand die Ozeane nutzen.

Seit 2011 hat es 20 Hai-Attacken in dem östlich von Madagaskar gelegenen Überseegebiet gegeben. Acht der Angriffe endeten tödlich. Unter dem Eintrag von Slater entwickelte sich eine erregte Diskussion, Slater bekam auch Widerspruch. "Das ist eine Tragödie, aber Abschlachten ist keine Antwort", schrieb eine Nutzerin.

Andere wiesen darauf hin, dass der getötete Sportler an einem Küstenabschnitt unterwegs war, der wegen der Gefahr von Hai-Attacken für Wassersportler gesperrt war. Die Behörden hatten aber mitgeteilt, dass die Warnschilder manipuliert waren.