Während Liga-Spiel in Spanien Diebe brechen bei Kevin-Prince Boateng ein

Böse Überraschung für Kevin-Prince Boateng: Während des 1:0-Erfolgs des FC Barcelona gegen Real Valladolid sind Einbrecher in das Haus des Fußball-Profis in der spanischen Metropole eingedrungen. Das berichten mehrere Medien, darunter "Mundo Deportivo" und "El País".

Boateng wohnt in Barcelona im Nobel-Viertel Sarria. In seinem Haus hätten die unbekannten Täter unter anderem Juwelen im Wert von rund 300.000 Euro sowie Bargeld erbeutet, hieß es.

Der Deutsch-Ghanaer hatte zuvor seinen ersten Einsatz für Barça in der spanischen Liga sowie sein erstes Spiel im Camp Nou gefeiert. Er spielte von Anfang an und wurde in der 60. Minute durch Luis Suárez ersetzt. Während er sich mit seinen Kollegen über den 16. Saisonsieg freuen durfte, brachen die Täter offenbar in sein Haus ein.

Boateng spielt erst seit Januar in Barcelona. Der Tabellenführer der Primera División lieh ihn bis Saisonende vom italienischen Erstligisten US Sassuolo aus. Die Katalanen besitzen zudem eine Kaufoption über acht Millionen Euro. In der Bundesliga spielte Boateng für Hertha BSC, Borussia Dortmund, den FC Schalke 04 und Eintracht Frankfurt.

Auch bei Jérôme Boateng, dem ein Jahr jüngeren Bruder des Barça-Profis, wurde schon einmal eingebrochen. Laut "Bild"-Zeitung drangen 2017 Einbrecher in das Haus des deutschen Nationalspieler in München ein. Gestohlen wurde dabei aber nichts. Ein Familienmitglied hatte den Eindringling rechtzeitig entdeckt.