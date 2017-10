Nach Vorwurf wegen sexueller Belästigung Kevin Spacey outet sich als schwul

Nachdem US-Schauspieler Kevin Spacey Gerüchte über sein Sexleben jahrelang unkommentiert ließ, hat er sich jetzt offen zu Homosexualität bekannt. "Ich habe mich entschieden, mein Leben als schwuler Mann zu leben", teilte der 58-jährige Oscar-Gewinner mit. Anlass dazu sei der Vorwurf des Schauspieler-Kollegen Anthony Rapp wegen sexueller Belästigung gewesen.

Rapp hatte in einem Interview mit BuzzFeed von einem Vorfall aus dem Jahr 1986 berichtet. Er sei damals 14 Jahre alt gewesen, und Spacey habe ihn bei einer Party in seinem Haus zu einem Bett gebracht, sich auf ihn gelegt, als andere Gäste bereits gegangen waren, und sexuelle Avancen gemacht. Spacey sei betrunken gewesen. Er habe ihn weggestoßen und sei gegangen, berichtete Rapp. Der Schauspieler ist bekannt aus "Star Trek: Discovery".

Spacey reagierte kurz darauf via Twitter. "Ich bin mehr als bestürzt, diese Geschichte zu hören", schrieb er. Er erinnere sich wirklich nicht mehr an die Begegnung, weil sie mehr als 30 Jahre zurückliege. Aber wenn er sich so verhalten habe, wie Rapp dies beschreibe, dann schulde er ihm eine "ernsthafte Entschuldigung" für "dieses absolut unangemessene Verhalten in betrunkenem Zustand".

Rapps Bericht habe ihn veranlasst, auch über andere Dinge seines Lebens öffentlich zu sprechen. "Ich habe in meinem Leben Beziehungen mit Männern und Frauen gehabt. Ich habe immer wieder Männer geliebt und hatte romantische Begegnungen mit Männern, und jetzt habe ich mich entschieden, als schwuler Mann zu leben", schrieb Spacey. "Ich möchte mit dieser Sache ehrlich und offen umgehen, und das beginnt damit, dass ich über mein eigenes Verhalten nachdenke."

Spacey ist bekannt aus Filmen wie "American Beauty" und spielt in der Polit-Serie "House of Cards" mit. Er gehört nach dem Skandal um Hollywood-Produzent Harvey Weinstein zu einer Reihe prominenter Persönlichkeiten, denen mehr oder minder schwere sexuelle Belästigung vorgeworfen wird.