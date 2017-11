Medienberichte Scotland Yard ermittelt offenbar gegen Kevin Spacey

Scotland Yard untersucht einen sexuellen Übergriff, den der Schauspieler Kevin Spacey begangen haben soll. Das berichtet der "Guardian". Es soll demnach um einen Fall in London aus dem Jahr 2008 gehen.

Die Polizei teilte dem Bericht zufolge mit, dass wegen eines Übergriffs ermittelt werde, den ein Mann an einem anderen Mann begangen habe. Die Identität Spaceys bestätigten die Beamten dem Bericht zufolge allerdings nicht. Laut "Guardian" handelt es sich jedoch um Spacey.

Der heute 58-Jährige war damals am Londoner Theater "Old Vic" engagiert. Der "Guardian" hatte berichtet, dass Spacey von 2004 bis 2015 als Künstlerischer Leiter des Theaters andere männliche Beschäftigte begrapscht haben soll. Von Spacey gab es zu den Vorwürfen aus seiner Zeit in England bislang keine Stellungnahme.

Seit öffentlich wurde, dass Spacey vor 31 Jahren einen damals 14-Jährigen sexuell missbraucht haben soll, melden sich immer mehr mutmaßliche Opfer Spaceys öffentlich zu Wort.

Nach der Anschuldigung des damals 14-Jährigen hatte der Schauspieler angegeben, sich an den Vorfall nicht zu erinnern. Er entschuldigte sich - und outete sich als schwul. Für diese Verknüpfung wurde er heftig kritisiert. Über einen Sprecher ließ Spacey zudem ankündigen, er wolle sich therapeutische Hilfe holen.