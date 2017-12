Bestätigung via Instagram Khloé Kardashian ist schwanger

Khloé Kardashian ist schwanger. Der US-Reality-Star bestätigte in einer Nachricht bei Instagram, dass sie und ihr Partner, der Basketballer Tristan Thompson, Nachwuchs erwarten. "Mein größter Traum ist wahr geworden. Wir bekommen ein Baby", schrieb die 33-Jährige zu einem Foto auf ihrem Account.

Auf dem schwarz-weiß-Bild ist ihr runder Bauch zu sehen, hinter ihr steht Thompson, das Paar hat seine Hände auf dem Bauch verschränkt. Sie habe lange gewartet, schrieb Kardashian. "Aber Gott hatte die ganze Zeit einen Plan." Sie bedankte sich bei Thompson für seine Liebe, und dafür, dass er sie wie eine Königin behandle. "Tristan, am meisten aber: Danke, dass du aus mir eine Mama machst!!!"

Sie sei nun "dankbar, voller Vorfreude, nervös, gespannt, überglücklich und ängstlich - alles auf einmal".

Für Kardashian ist es das erste Kind. Von 2009 bis 2016 war sie mit dem Basketballer Lamar Odom verheiratet. Thompson hat aus einer früheren Beziehung einen einjährigen Sohn. Der 26-jährige Basketballspieler steht bei den Cleveland Cavaliers unter Vertrag.

In den vergangenen Wochen hatte es bereits Gerüchte über Kardashians Schwangerschaft gegeben. Bestätigt ist diese erst jetzt. Sie hätten die Neuigkeiten absichtlich erst einmal für sich behalten, um diese Zeit privat und im Kreis von Familie und Freunden zu genießen, schrieb Kardashian. Sie ist die jüngere Schwester von Kim Kardashian - die gerade ebenfalls erneut Nachwuchs erwartet. Seit 2007 steht Khloé Kardashian gemeinsam mit ihrer Familie für die TV-Reality-Show "Keeping up with the Kardashians" vor der Kamera.