Khloé Kardashian: Ohne Odom

Zehn Kerzen brennen auf dem großen Kuchen in Form eines kalifornischen Führerscheins. Reality-TV-Star Khloé Kardashian beugt sich über die Torte, pustet sie aus. "Happy Name Change!" steht dort als Schokoladenschriftzug. Diese Szenen sind in Videos zu sehen, die ihre Schwester Kim Kardashian auf Snapchat gepostet hat.

In dem neuen Reisepass der 32-Jährigen steht nicht mehr der Nachname Odom. Diese Änderung nach der Scheidung von Ex-Basketballer Lamar Odom ist offenbar ein Grund zur Freude. Zur Feier des Tages haben ihre Assistenten sie mit der großen Torte überrascht.

Seit Dezember vergangenen Jahres sind Kardashian und Odom offiziell geschieden. Es war der zweite Scheidungsversuch. Die beiden hatten 2009 geheiratet, nur einen Monat nach ihrem ersten Treffen. Odom wurde durch die Ehe zum festen Bestandteil der Reality-TV-Show von "Keeping Up with the Kardashians" und des Ablegers "Khloé & Lamar".

Nach vier Jahren Ehe war das große Glück dann aber schon wieder Geschichte: Im Dezember 2013, reichte Kardashian zum ersten Mal die Scheidung ein, nahm den Antrag aber im Juli 2015 wieder zurück, nachdem Odom in einem Bordell kollabiert war.

Khloé Kardashian ist mittlerweile schon wieder liiert: Ihr neuer Freund ist der Basketballspieler Tristan Thompson.