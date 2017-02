Kandidatur-Gerüchte um Kid Rock Senator Rockstar

Kurze Bestandsaufnahme: Arnold Schwarzenegger schaffte es als "Conan, der Barbar" und "Terminator" in die Residenz des Gouverneurs von Kalifornien. Jesse Ventura, einst unter dem Künstlernamen "The Body" als Wrestler aktiv, wurde zum Gouverneur von Minnesota gewählt. Und jüngst zog ein Mann ins Weiße Haus ein, der als Juror in einer TV-Show seine Popularität ausbaute.

Diese vermeintlich strahlenden Beispiele sind offenbar auch der republikanischen Partei im US-Bundesstaat Michigan nicht entgangen. Bei einem Treffen sollen sie sich über mögliche Kandidaten für die Senatorenwahl im kommenden Jahr unterhalten haben. Ein Name, der fiel, soll Robert Ritchie gewesen sein.

Sagt Ihnen nichts? Kein Wunder, Herr Ritchie ist eher unter seinem Künstlernamen bekannt: Kid Rock. Falls er kandidiert, müsste er gegen Amtsinhaberin Debbie Stabenow antreten, eine Demokratin. Michigan wählt traditionell demokratisch, bei den Präsidentschaftswahlen gewann allerdings Donald Trump den Staat.

So seltsam ein Kandidat Ritchie beziehungsweise Rock erscheinen mag: Aus PR-Sicht wäre er sicherlich kein Fehler. Er ist ein Star, hätte genug Geld für eine Wahlkampagne und darf für sich in Anspruch nehmen, einer von Pamela Andersons Ehemännern gewesen zu sein.

Zudem gilt er als Unterstützer der Republikaner. Während des Präsidentschaftswahlkampfs unterstützte er Trump, auf seiner Website sind Trump-Fanartikel zu bekommen. Dem "Rolling Stone" sagte Rock, er habe das Gefühl, der "verdammte Geschäftsmann" (Trump) solle das Land wie ein Unternehmen führen. Abgesehen davon sei Trumps Wahlkampf äußerst unterhaltsam.

Laut "Guardian" hat sich Rock in der Vergangenheit immer wieder zu politischen Themen geäußert: In der Finanz- und Verteidigungspolitik sei er Republikaner, bei sozialen Fragen tendiere er zur Mitte hin. "Ich bin kein Fan von Abtreibungen, aber ein Mann hat einer Frau nicht vorzuschreiben, was sie tun soll." Er habe auch nichts gegen die Homo-Ehe.

Mal schauen, ob sich die Republikaner in Michigan mit solchen Ansichten anfreunden könnten.