Kim Cattrall wegen "Sex and the City" kinderlos "Ich hatte 19-Stunden-Tage"

In der TV-Serie "Sex and the City" spielte Kim Cattrall die PR-Beraterin Samantha Jones, die stets auf der Suche nach Männern war. Sie machte Karriere und verkörperte eine starke und selbstbewusste Frau. Privat musste die heute 61-jährige Schauspielerin wegen der HBO-Serie jedoch Einschnitte hinnehmen.

Als die Dreharbeiten begannen, war sie gerade frisch mit ihrem dritten Ehemann Mark Levinson verheiratet - und Cattrall entschied sich gegen eine Familiengründung. "Ich war in meinen frühen Vierzigern, als ich anfing, 'Sex and the City' zu drehen. Es gab diese Chance, mit diesen Prozeduren schwanger zu werden, jeder sprach damals darüber", erzählte sie in der britischen ITV-Sendung "Piers Morgan's Life Stories".

Dann habe sie sich aber gedacht: "Ich hatte 19-Stunden-Tage. Ich hatte Wochenenden, an denen ich erst in den Morgenstunden von der Arbeit kam, mein Montagmorgen begann um 4.45 Uhr", sagte sie im Gespräch mit dem Moderator. Heimgekommen sei sie erst um ein oder zwei Uhr nachts. Sie habe sich gefragt, wie sie so ein Kind großziehen sollte - und sich deshalb gegen die Fruchtbarkeitsbehandlung entschieden.

In der Sendung gestand Cattrall auch ein, mit ihren Schauspielkolleginnen Sarah Jessica Parker (als Carrie Bradshaw), Kristin Davis und Cynthia Nixon nie über eine berufliche Ebene hinausgekommen zu sein. Einem dritten Film zu der Erfolgsserie hatte Cattrall zuletzt eine Absage erteilt.

Die Frauen aus der in der Serie so engen Clique seien im echten Leben "nie Freunde" gewesen, sagte die Schauspielerin. Beruf und Privatleben im Verhältnis zu den drei anderen jeweils rund zehn Jahre jüngeren Frauen zu trennen, habe sie aber als richtig empfunden.